СКР завел дело об отравлении Юлии Скрипаль

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о покушении на убийство дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». В заявлении СКР подчеркивается, что расследовать дело будут по нормам, предусмотренным российским законом и международным правом. «Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании», — говорится в сообщении ведомства. Вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ, могло находиться в чемодане его дочери Юлии, которая также пострадала в результате инцидента в Солсбери, уточняет RT.
Об отравлении Скрипаля, осужденного Россией в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, стало известно 5 марта. Полковник и его дочь были найдены без сознания на лавочке в английском городе Солсбери, после чего впали в кому. Лондон уверен, что к покушению на Скрипалей причастна Россия, Британия объявила о выдворении 23-х российских дипломатов и о бойкоте ЧМ-2018. Москва назвала это «дикостью», «русофобией» и «хайли лайкли».
Кроме того, СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в отношении Николая Глушкова — соратника белого олигарха Бориса Березовского, бывшего замгендиректора «Аэрофлота», пишут Nation News. Тело 68-летнего мужчины нашли 12 марта в его доме в Лондоне. Скотланд-Ярд назвал смерть Глушкова необъяснимой.