11:00 19 марта 2018 0

Главе ТИК пришлось повторять одно слово ФОТО: скрин видео

Подсчет голосов избирателей, проходивший 18 марта 2018 года после закрытия участков в Тюмени, напоминает мем. Необычное видео тюменец выложил в соцсети.

Ролик длиной 2,5 минуты опубликовал в Instagram наблюдатель от «Единой России» Роман Рзаев. Съемка проходила во время подсчета голосов. На видео глава территориальной избирательной комиссии (ТИК) перекладывает бюллетени из одной кипы в разные восемь стопок, публично оглашая отмеченные галочками фамилии.

Кажется, что председателя комиссии заело. «Путин, Путин, Путин», — повторяет она на протяжении долгого времени. Затем появляются фамилии Грудинин и Жириновский, члены ТИК оживляются, но затем снова звучит «Путин, Путин, Путин», и среди монотонного повторения неожиданно возникает «Собчак». «Ура! Хоть один», — радуется член ТИК, которой доверили подсчитывать голоса, отданные за Ксению Собчак, и довольно кладет одинокий бюллетень на стол возле себя.

«Чем дальше от Тюмени, тем меньше процент за Собчак. Ожидается меньше 3%», — подписал видео автор. За этого кандидата в президенты, кстати проголосовали 1,39% тюменцев.

Собчак стала четвертой после безоговорочного фаворита Владимира Путина (79,79%). Второе и третье места поделили Павел Грудинин (8,25%) и Владимир Жириновский (7,56%). Остальные кандидаты не смогли преодолеть однопроцентный барьер. Всего, по данным федеральной ЦИК, после подсчета 99% бюллетеней выяснилось, что более 76% избирателей проголосовали за Путина. Он побил собственный рекорд на выборах в 2004 (71%).