В Тюмени выставили на продажу генконсульство Украины

Фонд имущества Тюменской области выставил на торги старинный особняк, в котором раньше располагалось генеральное консульство Украины. Информация о продаже появилась на сайте фонда.
Дом архитектора Чакина был построен в начале 20 века. Исторический особняк площадью 398,6 кв. м выполнен в стиле неоклассицизма с элементами модерна. Здание продается вместе с земельным участком в 457 квадратных метров. В двухтысячные годы особняк занимало консульство Украины в Тюмени, которое закрылось в 2012 году. С тех пор дом стоит пустым, здание сильно обветшало.
Аукцион состоится в апреле, стартовая цена лота — 3 млн 299 тысяч рублей. Если особняк уйдет с молотка, новый собственник в течение 20 месяцев по закону должен будет отремонтировать здание и привести его в надлежащий вид, пояснили «URA.RU» в фонде.