В Прикамье сменился аутсайдер выборов по явке избирателей

16:03 19 марта 2018 0

В Краснокамском районе жители прекратили протестовать и пришли на избирательные участки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Выборы президента в Пермском крае ознаменовались сменой аутсайдера по явке. Политически нестабильный Краснокамский район с новым главой вошел в число середняков, а худшим стал депрессивный Кизел.

В Краснокамском районе явка на выборы губернатора составила 60,92% — показатель приблизился к региональному (66,51%). Хотя ранее территория была главным аутсайдером по числу избирателей, принимающих участие в голосовании. К примеру, в сентябре прошлого года явка на выборы губернатора составила лишь 32,8% (по региону — 42,5%). Известен Краснокамский район своей протестной активностью. В него входит поселок Майский, где находится крупный свинокомплекс «Пермский». Государственное предприятие давно пребывает в тяжелом положении, поэтому местные жители многократно выходили на митинги и пикеты и бойкотировали выборы.

Новый глава района Виктор Соколов отмечает, что на территории все политические силы были вовлечены в кампанию и сработали на рост явки. Плюс удалось снизить протест — власти начали разбираться с накопившимися проблемами. К примеру, были погашены долги по зарплате перед сотрудниками свинокомплекса. Третий нюанс — сейчас идет объединение Краснокамска и района в единый городской округ, жители вовлечены в процесс, их знакомят с планами на ближайшие годы. «Также нами совместно с крайизбиркомом была проделана большая работа по информированию и приглашению жителей на выборы. Проводились встречи с населением, на которых избирателям рассказывали о значении кампании», — добавил собеседник.

В Краснокамске всегда пользовались популярностью представители «Яблока» — лидер регионального отделения партии Ольга Колоколова является одним из сильнейших местных политиков и депутатом Земского собрания Краснокамского района. Но на прошедших выборах «яблочник» Григорий Явлинский набрал только 1,2% голосов, уступил не только Владимиру Путину (74%), Павлу Грудинину (12,26%) и Владимиру Жириновскому (7%), но и телеведущей Ксении Собчак (1,98%). Ольга Колоколова в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметила, что результат кандидата от «Яблока» в Пермском крае все же оказался выше среднероссийского — 1,28% против 1,05%. А таких регионов в стране всего 12.

Самую низкую явку на этих выборах показал Кизеловский район, который официально признан депрессивной территорией — 53,05%. В последнее время муниципалитет стал известен и в связи с реформой медицины — ряд отделений больницы в Кизеле был закрыт, что вызвало недовольство жителей. Владимир Путин набрал здесь гораздо меньше, чем в среднем по Пермскому краю — 70% против 75,35%.