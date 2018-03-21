16:04 21 марта 2018 0

Мама девочки считает, что это она ее упустила Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В одной из школ Шадринска в среду, 21 марта, произошло ЧП — девочка открыла стрельбу по одноклассникам после конфликта. Семь человек пострадали, по последним данным, госпитализация никому не понадобилась, но назвать инцидент безобидным нельзя. На место выехала специальная комиссия с детским омбудсменом Курганской области — Аленой Лопатиной. Что происходит в школе и какие события привели к происшествию в Шадринске — в нашей онлайн-трансляции.

17:16 Девочки в деревне любили пострелять из винтовки, рассказывает бабушка одной из школьниц. Они вообще были очень дружны, увлечения у них одинаковые, приводит слова женщины RT.

17:08 В Ассоциации родительских комитетов и сообществ отмечают, что разговоров на тему подобных происшествий в школах было много, но мер никаких не принималось, пишет RT. «Да, в школах стоят охранники. Но они не могут же не пустить самих учеников, это сомнительная мера, — говорит глава Ассоциации Ольга Леткова. — Тем более надо как-то регулировать интернет». Она добавила, что «полная свобода несформировавшейся личности приводит именно к таким последствиям»

16:55 Анна Кузнецова подтвердила, что лично разберется в ЧП в школе Шадринска. «Снова стрельба в школе. Еду лично разобраться в ситуации, — написала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка на своей странице в соцсети Facebook. — Почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий? По возвращении мы представим комплекс мер по профилактике таких трагедий»

16:40 Дети, которые стали свидетелями стрельбы, сначала восприняли все как игру, поэтому происходящее их не шокировало. Об этом «URA.RU» рассказала детский омбудсмен в Зауралье Алена Лопатина.

16:37 Сейчас обе девочки в психоневрологическом диспансере.

16:32 Мэр Шадринска Людмила Новикова подтвердила «URA.RU», что девочки действовали втроем. Причем двое из них приходились друг другу двоюродными сестрами. Огонь по одноклассникам открыла младшая сестра, старшая была вооружена канцелярским ножом.

16:26 Один из telegram-каналов со ссылкой на городскую администрацию отмечает, что на входе в шадринскую школу металлодетекторов нет. Школьный охранник говорит, что осматривал каждый ранец, но девочка легко могла пронести оружие, спрятав его между учебниками, добавляет телеканал 360.

16:22 Коллеги с телеканала 360 уже пообщались с мамой девочки, устроившей стрельбу. Та признается, что она «упустила дочь», уделяла ей мало внимания.

16:21 Появилась информация, что в Шадринск собирается приехать уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова, передает корреспондент «URA.RU» из города, где произошло ЧП. О возможном приезде Кузнецовой сообщила ее коллега в Зауралье — Алена Лопатина.

16:16 Директор школы, где все произошло, Александра Юрченко, отказалась охарактеризовать стрелявшую по одноклассникам девочку, однако отметила, что претензий ни к ней, ни к ее родителям не было, пишет издание Shadr.info. «По мере возможности они посещали родительские собрания, если было нужно, приходили и общались с нами», — говорит Юрченко.

16:13 Есть информация о том, что девочка действовала не одна: подружек, которые решили устроить стрельбу, было трое, одна из них отвлекала учителя.

16:12 Пистолет, из которого стреляла школьница, ей подарил отец. Об этом телеканалу 360 рассказала бабушка девочки, которая живет вместе с ней и мамой школьницы.

16:11 В классе у стрелявшей друзей не было. Девочку вообще характеризуют как замкнутую, говорят, что учится она не очень хорошо. Но семью оценивают как благополучную.

16:10 Знакомая девочки рассказала телеканалу 360, что та была замкнутой. Собеседница издания уточнила, что стрельба произошла на первом уроке, но лично она не видела самого инцидента. Ее класс был в другом крыле школы. Паники, по словам девочки, не было, пришли полицейские и вывели всех из здания.