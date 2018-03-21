Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что отправляется в Курганскую область. Это связано с ЧП, которое произошло в одной из местных школ Шадринска — девочка открыла стрельбу по одноклассникам.
На своей странице в Facebook Кузнецова задала ряд вопросов, на которые в первую очередь предстоит найти ответы. В частности, почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу и кто не заметил конфликт. Уполномоченный по правам ребенка добавила, что по результатам поездки в ее аппарате разработают и представят комплекс мер по профилактике подобных трагедий.
В одной из школ Шадринска 21 марта ученица открыла стрельбу по одноклассникам после конфликта. Семь человек пострадали. Оказалось, что нападавших было двое, они двоюродные сестры, писало RT. На место выехала специальная комиссия с детским омбудсменом Курганской области Аленой Лопатиной. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию — что происходит в школе и какие события привели к происшествию.