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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Курганской области
17:28  21 марта 2018 0

Омбудсмен Кузнецова выехала в Зауралье после стрельбы в школе. «Еду лично разобраться в ситуации»

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
У Кузнецовой много вопросов, на которые она хочет получить ответыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
В шадринской школе девочка расстреляла одноклассников
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Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что отправляется в Курганскую область. Это связано с ЧП, которое произошло в одной из местных школ Шадринска — девочка открыла стрельбу по одноклассникам.

На своей странице в Facebook Кузнецова задала ряд вопросов, на которые в первую очередь предстоит найти ответы. В частности, почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу и кто не заметил конфликт. Уполномоченный по правам ребенка добавила, что по результатам поездки в ее аппарате разработают и представят комплекс мер по профилактике подобных трагедий.

В одной из школ Шадринска 21 марта ученица открыла стрельбу по одноклассникам после конфликта. Семь человек пострадали. Оказалось, что нападавших было двое, они двоюродные сестры, писало RT. На место выехала специальная комиссия с детским омбудсменом Курганской области Аленой Лопатиной. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию — что происходит в школе и какие события привели к происшествию.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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