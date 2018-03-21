Следственный комитет закрыл уголовное дело курганского фермера, которое удивило Путина

17:20 21 марта 2018 0

Евгению Васильеву простили покупку маячка для теленка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уголовное дело против фермера из Курганской области Евгения Васильева, который приобрел на сайте GPS-трекер для своего теленка, было закрыто. Эту информацию «URA.RU» подтвердила жена фермера Александра.

«Сообщили сегодня, мы очень рады», — уточнила Александра Васильева. Дело расследовалось в управлении следственного комитета по Курганской области.

39-летнего инвалида третьей группы и отца четверых детей Евгения Васильева из Лебяжьевского района обвинили в приобретении шпионского оборудования. 14 декабря 2017 года на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналисты рассказали главе государства об этом случае. Президент не понял, за что Евгения Васильева хотят наказать, и пообещал разобраться в ситуации. В этот же день в суде обвинитель ходатайствовал о возвращении дела Васильева на доработку.