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21 марта 2018
17:20  21 марта 2018 0

Следственный комитет закрыл уголовное дело курганского фермера, которое удивило Путина

Евгений Васильев, житель села Лопатки. обвиняемый в приобретении
Евгению Васильеву простили покупку маячка для теленкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Курганского фермера судят за приобретение шпионского устройства
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Уголовное дело против фермера из Курганской области Евгения Васильева, который приобрел на сайте GPS-трекер для своего теленка, было закрыто. Эту информацию «URA.RU» подтвердила жена фермера Александра.

«Сообщили сегодня, мы очень рады», — уточнила Александра Васильева. Дело расследовалось в управлении следственного комитета по Курганской области.

39-летнего инвалида третьей группы и отца четверых детей Евгения Васильева из Лебяжьевского района обвинили в приобретении шпионского оборудования. 14 декабря 2017 года на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналисты рассказали главе государства об этом случае. Президент не понял, за что Евгения Васильева хотят наказать, и пообещал разобраться в ситуации. В этот же день в суде обвинитель ходатайствовал о возвращении дела Васильева на доработку.

Татьяна Жаткина
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