Путин поручил проработать список политзаключенных на помилование от Собчак

18:29 21 марта 2018 0

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать список Ксении Собчак о помиловании 16 политзаключенных. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — приводит RT слова Пескова. — Пока иного сказать вам не могу».

Список был передан во время встречи кандидатов в президенты с Владимиром Путиным, прошедшей 19 марта. Бизнес омбудсмен Борис Титов дополнил перечень четырьмя фамилиями предпринимателей, которые находятся за рубежом и в розыске и не могут вернуться в Россию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в списке значатся три участника антикоррупционного митинга 26 марта, которые получили реальные сроки; гражданский активист и видеоблогер Вадим Тюменцев, которого посадили на пять лет за размещение «возбуждающей ненависть к жителям Донбасса» видеозаписи в Сети; режиссер Олег Сенцов, который в настоящее время находится в колонии «Белый медведь» на Ямале; журналисты Сергей Мохнаткин, Александр Соколов и Юрий Староверов; предприниматель Алексей Политков (активист движения «Артподготовка»); оппозиционный активист Сергей Резников; брат Алексея Навального Олег (сидит в Нарышкинской колонии в Орловской области) и другие.