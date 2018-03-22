Омбудсмен Кузнецова в Шадринске встретилась с родителями учеников, которых расстреляла одноклассница

14:07 22 марта 2018 0

Кузнецова побывала в шадринской школе Фото: Татьяна Жаткина

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова пообщалась с детьми и их родителями в шадринской школе, где 21 марта 13-летняя девочка расстреляла одноклассников из пневматического пистолета. В разговоре с журналистами она отметила, что персонал школы допустил «нюанс», передает корреспондент «URA.RU».

«Даже сейчас такой нюанс возник: родители потерпевшей стороны и девочек оказались вместе в одной комнате, ожидая встречи со мной. Конечно, у них есть много друг к другу вопросов», — сказала Кузнецова. По ее мнению, важно, чтобы дальнейшее общение детей и родителей сторон, их «настрой и позиция» были скоординированы психологом и чтобы детские конфликты впредь не оставались «слезами в подушку».

По словам омбудсмена, уже определены дальнейшие шаги. «На этом этапе будет выстроена программы, назначен специалист-психолог, который будет работать с этой ситуацией, с родителями и ребятишками, — отметила она. — От себя бы я пожелала, чтобы для детей на каникулах была проведена хорошая культурная программа, чтобы они смогли посмотреть места родной области и города, а может быть, куда-то съездить за пределы».

Беседа с учениками, по ее словам, прошла достаточно спокойно, «дети спокойные», но родители тревожатся. «Эти тревоги сейчас важно правильно разрешить, чтобы они больше не возникали», — добавила Кузнецова. Она также отметила, что «предстоит разговор с ведомствами, разбор этой ситуации, ее причин, последствий и мер, которые будут приняты для профилактики таких ситуаций». Кузнецова 22 марта будет весь день работать в Шадринске и Кургане.

Напомним, 21 марта школьница во время урока достала пневматический пистолет и открыла огонь по одноклассникам. По предварительной версии, причиной могли стать издевательства со стороны учеников. Теперь их родители просят перевести девочку в другую школу, поскольку дети начали бояться своей одноклассницы.