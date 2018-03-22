Омбудсмен Кузнецова прибыла в Зауралье из-за стрельбы в школе

10:13 22 марта 2018 0

Омбудсмен будет разбираться в школьном конфликте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова прибыла в Курган и направляется в Шадринск. Она побывает в школе, где была стрельба 21 марта, и проведет ряд закрытых встреч с родителями и школьниками. Затем Кузнецова вернется в областную столицу, где встретится с губернатором и проведет пресс-подход, сообщил «URA.RU» детский омбудсмен региона Алена Лопатина.

Анна Кузнецова заявила о своем намерении лично разобраться в ситуации сразу после инцидента в шадринской школе. В том числе она намерена выяснить, как ученица смогла пронести пистолет мимо охраны и почему педагоги вовремя не заметили ее конфликт с одноклассниками.

Напомним, 21 марта школьница во время урока достала пневматический пистолет и открыла огонь по одноклассникам. По предварительной версии, причиной могли стать издевательства со стороны учеников. Теперь их родители просят перевести девочку в другую школу, поскольку дети начали бояться своей одноклассницы.