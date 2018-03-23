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23 марта 2018
13:21  23 марта 2018 0

Рассмотрение дела уральского олигарха Малика Гайсина в суде отложено

Юристам олигарха требуется время, чтобы изучить документыФото: «URA.RU»

В арбитражном суде Свердловской области отложено рассмотрение дела 59-летнего олигарха Малика Гайсина. Речь идет о привлечении мужчины к субсидарной ответственности по долгам, то есть личным имуществом.

«Заседание продолжалось около часа, но из-за того, что необходимо изучить много документов, оно отложено и состоится 27 марта», — заявили «URA.RU» в пресс-службе арбитражного суда Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в суде рассматривается дело о долге восемь миллионов рублей. Владелец 170 предприятий по всей России Малик Гайсин вышел из числа учредителей ООО «Алдан», но долг остался. Подавшие иск утверждают, что располагают документами о том, что Гайсин переписал предприятие на родственников, но фактически является собственником. Согласно закону, принятому в 2017 году, можно привлекать не номинального владельца, а конечного бенефициара банкрота, поэтому претензии предъявлены олигарху. Также ООО «Тэлко» из Санкт-Петербурга требует с Гайсина 69500 евро.

Александр Лукманов
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