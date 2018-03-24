{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 марта 2018
20:54  24 марта 2018 0

Заблудившийся на Ямале вахтовик прошел 20 км по метели и морозу. ВИДЕО

Комиссия ЦИК в Сабетте, добыча газа, производственный корпус
Мужчину спасло чудоФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Работник одного из ямальских предприятий потерялся во время метели, которая накрыла вахтовый поселок. Он отлучился с участка на несколько минут, запнулся и полностью потерял ориентацию в пространстве.

Коллеги мужчины рассказали «Север-Пресс», что буровая со всех сторон окружена кабелями электроснабжения. «Идёшь хоть с закрытыми глазами, все равно упрешься в эту искусственную ограду. Кроме одного места в районе вертолетной площадки… Вот в этот проем Сергей и вышел как назло», — цитирует цитирует издание слова вахтовиков.

Когда мужчина понял, что уже слишком далеко ушел от городка, он решил просто идти вперед, сквозь метель, когда видимость составляет всего два метра. Его спасло чудо — мимо на снегоходе проезжал местный житель. Абориген подобрал вахтовика и отвез его обратно. Только позже стало известно, что мужчина прошел 20 километров на сильном морозе, при шквалистом ветре и практически нулевой видимости.

«URA.RU» уже рассказывало о буднях вахтовиков. Так, на Ямале белый медведь перепугал жителей вагон-городка. На видео понятны размеры северного хищника. Также работе вахтовиков помешал любопытный морж, который с большим любопытством отнесся к людям.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров