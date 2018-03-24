Заблудившийся на Ямале вахтовик прошел 20 км по метели и морозу. ВИДЕО

20:54 24 марта 2018 0

Мужчину спасло чудо Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Работник одного из ямальских предприятий потерялся во время метели, которая накрыла вахтовый поселок. Он отлучился с участка на несколько минут, запнулся и полностью потерял ориентацию в пространстве.

Коллеги мужчины рассказали «Север-Пресс», что буровая со всех сторон окружена кабелями электроснабжения. «Идёшь хоть с закрытыми глазами, все равно упрешься в эту искусственную ограду. Кроме одного места в районе вертолетной площадки… Вот в этот проем Сергей и вышел как назло», — цитирует цитирует издание слова вахтовиков.

Когда мужчина понял, что уже слишком далеко ушел от городка, он решил просто идти вперед, сквозь метель, когда видимость составляет всего два метра. Его спасло чудо — мимо на снегоходе проезжал местный житель. Абориген подобрал вахтовика и отвез его обратно. Только позже стало известно, что мужчина прошел 20 километров на сильном морозе, при шквалистом ветре и практически нулевой видимости.

«URA.RU» уже рассказывало о буднях вахтовиков. Так, на Ямале белый медведь перепугал жителей вагон-городка. На видео понятны размеры северного хищника. Также работе вахтовиков помешал любопытный морж, который с большим любопытством отнесся к людям.