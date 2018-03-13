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08 марта 2018
10:44  13 марта 2018 3

Любопытный морж помешал работе ямальских вахтовиков. ВИДЕО

Морж отнесся к людям без опаскиФото: скрин видео YouTube

Вахтовый поселок Ямало-Ненецкого автономного округа Сабетту посетил морж. Животное вынырнуло из ледяной лунки и несколько раз попыталось выползти на лед. Вахтовики, хоть не ожидали гостя, но успели заснять его на видео. Судя по кадрам, морж не испугался людей и с любопытством отнесся к ним.

Видеозаписью поделился с «Север-Пресс» Александр Игнатов. Он предположил, что морж выплыл на поверхность подышать воздухом. «Мы лунки делаем не ему, а себе — для съемки дна, измерения осадка ила. А он работать мешает», — пошутил Игнатов.

Ранее к вахтовикам в Сабетте неожиданно нагрянуло другое животное. В вагоне-городке появился белый медведь, который напугал людей, однако его удалось отогнать шумом, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
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