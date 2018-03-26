14:46 26 марта 2018 1

Звездная пара выразила соболезнования жертвам пожара в Кемерово Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем instagram-аккаунте пространный пост, посвященный пожару в Кемерово. В несвойственной для себя серьезной манере артист потребовал от чиновников всех уровней сделать все возможное, чтобы трагедии больше никогда не повторялись.

«Боритесь же, черт возьми, за жизнь людей не тогда, когда уже поздно! Этих задохнувшихся и сгоревших детей на просмотре мультфильма уже не вернешь, так измените что-то, чтобы это никогда, НИКОГДА не повторилось, чтобы работа по повышению безопасности не закончилась сразу после волны авральных проверок, которые пройдут по всей стране. Россия станет Великой только тогда, когда в ней человеческая жизнь будет дорого стоить», — добавил Галкин.

По мнению артиста, чиновники должны воспринимать случившееся как трагическую закономерность. Он уверен, что на государственном уровне необходимо разработать программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность. В своем обращении телеведущий напомнил, что «хромая лошадь» (отсылка к трагедии в Перми — прим.ред.) будет всегда «пересекать наш путь и забирать жизни», если не будут сделаны правильные выводы.

Напомним, что страшный пожар в столице Кузбасса произошел 25 марта. По уточненным данным, жертвами ЧП в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека. Эксперты, опрошенные «URA.RU», считают, что случившееся неминуемо приведет к отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавляющего регион более 20 лет.



Отметим, что пожар в Кемерово признан одним из крупнейших в России за последние 100 лет. Впереди оказались лишь шесть похожих ЧП, самым масштабным из которых является трагедия в пермском клубе «Хромая лошадь». 5 декабря 2009 года там погибло 156 человек.