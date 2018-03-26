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Главные новости Курганской области
18:44  26 марта 2018 0

СКР проверит жалобу курганцев на воспитателя, бросившего капризного ребенка в сугробе

Следственный комитет, следственное управление по Курганской области. Курган, следственный комитет, скр по курганской области
Начата доследственая проверкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские следователи начали проверку по сообщению в СМИ об инциденте в детском саду Заозерного, где воспитательница во время прогулки толкнула капризного ребенка в сугроб и оставила на улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Предстоит детально установить и оценить фактические обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, после чего будет принято законное процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало «URA.RU», информация о происшествии появилась в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте». По данным авторов поста — родителей дошколят из этой группы, плачущего ребенка заметили прохожие, перелезли через забор и завели в группу. У девочки, которая недавно перенесла пневмонию, после инцидента поднялась температура и началась ангина. Авторы поста просят наказать воспитателя вплоть до увольнения.

Анна Бояркина
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