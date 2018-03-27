Главный зауральский полицейский отчитается перед депутатами после стрельбы в шадринской школе

Начальник управления МВД по Курганской области Олег Ильиных представит годовой отчет депутатам зауральской думы во вторник, 27 марта. Выступление силовика состоится менее чем через неделю с момента происшествия в шадринской школе, где 13-летняя девочка открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета.
Во время визита в Зауралье детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила высокий уровень подростковой преступности в регионе. Также, по ее мнению, подростки не охвачены повсеместно психологической помощью. По данным источников агентства, в ходе закрытого совещания в правительстве Курганской области силовики предложили вернуть в российские школы полицейских, которые ранее присматривали за воспитанием несовершеннолетних.
ЧП в Шадринской школе произошло 21 марта. Как писало «URA.RU», ученица 7 класса принесла пневматический пистолет в класс и начала стрелять по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семь человек.