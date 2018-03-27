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Главные новости Курганской области
08:09  27 марта 2018 0

Главный зауральский полицейский отчитается перед депутатами после стрельбы в шадринской школе

Заседание Правительства Курганской области. Курган, ильиных олег, фролов дмитрий
Олег Ильиных (справа) отчитается перед депутатамиФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
В шадринской школе девочка расстреляла одноклассников
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Начальник управления МВД по Курганской области Олег Ильиных представит годовой отчет депутатам зауральской думы во вторник, 27 марта. Выступление силовика состоится менее чем через неделю с момента происшествия в шадринской школе, где 13-летняя девочка открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета.

Во время визита в Зауралье детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила высокий уровень подростковой преступности в регионе. Также, по ее мнению, подростки не охвачены повсеместно психологической помощью. По данным источников агентства, в ходе закрытого совещания в правительстве Курганской области силовики предложили вернуть в российские школы полицейских, которые ранее присматривали за воспитанием несовершеннолетних.

ЧП в Шадринской школе произошло 21 марта. Как писало «URA.RU», ученица 7 класса принесла пневматический пистолет в класс и начала стрелять по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семь человек.

Татьяна Жаткина
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