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Главные новости Ямала
11:49  27 марта 2018 0

На Ямале произошла вспышка опасной инфекции. Погиб ребенок

ЯНАО. Клипарт, вертолет, закат, ямал, янао, тундра
Ребенок скончался в вертолете санавиацииФото: Максим Егоров © URA.RU

В Ямальском районе, в тундре, семеро детей и один взрослый заболели менингококковой инфекцией. Они не были привиты. Один ребенок скончался в вертолете санавиации во время транспортировки из очага инфекции, еще один находится в крайне тяжелом состоянии.

Остальные заболевшие доставлены в Салехард. При лабораторном обследовании у них также выявили пневмококк. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия в зоне очага инфекции. Люди, контактирующие с заразившимися, получают лечение и вакцинацию против менигококковой инфекции, передает «Север-Пресс».

Несмотря на серьезность происходящего, врачи заявляют о том, что держат ситуацию под контролем. «Мы прогнозировали возможный подъем заболеваемости и призывали население прививать детей. Заказали 3,5 тысячи доз противоменигококковой вакцины. Препараты уже поступают в округ. В первую очередь мы проведем вакцинацию детей до 7 лет в тундре, также их привьем против сибирской язвы и пневмококковой инфекции», — сообщила Людмила Нечепуренко, главный санитарный врач ЯНАО. Она подчеркнула, что менингококковая инфекция отличается от других крайне тяжелым течением и достаточно высокой летальностью и смертностью, нередко дети после перенесенной крайне тяжелой формы заболевания остаются инвалидами. Инфекция передается воздушно-капельным путем.

В прошлом году в округе зарегистрировали семь случаев заболевания, в числе заболевших было четверо детей. Летальных случаев зарегистрировано не было, однако ребенок в Ноябрьске остался инвалидом. Охват ямальских детей в возрасте до пяти лет вакцинацией является на сегодняшний день приоритетной задачей в области профилактики менингококковой инфекции.

Ксения Томашова
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