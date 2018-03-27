Верховный суд РФ оставил в силе наказание тюменским террористам из ИГИЛ

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ оставила без изменений решение нижестоящих судов о наказании членам международной террористической организации, пойманным в Тюмени. Таким образом, вынесенный им ранее приговор вступил в законную силу.
Члены ячейки были задержаны в 2016 году на завершающем этапе подготовки теракта в тюменском ТРЦ «Кристалл». «Установлено, что с ноября 2015 года жители региона 25-летние Алим Мурзаев, Данис Аминов и Игорь Новоселов, являясь сторонниками международной террористической организации „Исламское государство“ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), совершили приготовление к террористическому акту в составе организованной преступной группы, осуществили незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств», — сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
Осенью 2017 года выездной коллегией Приволжского окружного военного суда Мурзаев был приговорен к 12 годам лишения свободы, Аминов — к 10, Новоселов — к восьми. Для всех местом отбывания наказания была определена колония строгого режима. Подсудимые свою вину не признали и пытались опротестовать приговор в Верховном суде.