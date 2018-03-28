В Зауралье прокуратура наказала Роспотребнадзор за вред, причиненный экологии

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при обращении с отходами в региональном управлении Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Было установлено, что у организации образуются отходы различных классов опасности (лампы, несортированный мусор от офисных и бытовых помещений организаций, отходы от канцелярской деятельности, уборки территории и помещений). Однако Роспотребнадзор не принимал меры по оформлению паспортов на отходы и не вел их учет.
По итогам проверки в отношении государственного органа и ответственного должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов), руководителю управления Роспотребнадзора по Курганской области внесено представление об устранении выявленных нарушений.