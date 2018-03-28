Гришковец назвал Тулеева «бессмысленной мумией» после трагедии в Кемерове

16:13 28 марта 2018 3

Гришковец: «Утешения быть не может» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уроженец Кемерово, драматург и артист Евгений Гришковец высказался о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Он назвал губернатора Кемеровской области Амана Тулеева «бессмысленной мумией» и призвал земляков «не уподобляться трусливым властям» и бессовестным СМИ, которые смакуют детали произошедшего.

«Город Кемерово безутешен. Утешения быть не может. Оно просто невозможно. Наш родной город долгие годы будет ассоциируоваться с той бедой, которую мы сейчас переживаем… И очень хочется, чтобы к этой беде и горю не примешивался ещё и позор… Мы мужественные люди! Нам обязательно нужно держаться достойно. Конечно, смотреть и слушать бессмысленную мумию губернатора противно и тошно! Гнев подкатывает и накрывает…», — пишет Гришковец на своей странице в Instagram и в блоге «Одновременно».

«Очень хочется немедленного наказания всем, кто своим глупым и трусливым руководством города и региона довёл страдающих людей до истерики и полного неверия официальным заявлениям и информации. Но нужно не уподобляться! Я уже наслушался пьяных нюнь людей, которые с упоением и сладострастием бросаются сотнями жертв, якобы сокрытых. Невообразимое количество людей сейчас стараются как-то воспользоваться нашим горем и гневом. Ещё долго журналистская мерзость и интернет-плесень будет обсасывать и смаковать детали и видео страшной гибели наших маленьких прекрасных земляков…», — считает артист.

Речь идет об украинском пранкере Евгении Вольнове. В опубликованном ролике на YouTube говорится, что число погибших в Кемерове более 300. Сейчас следственными органами на него заведено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Помимо него, неподтвержденные данные распространяли блогеры Данила Поперечный и Николай Соболев.

Гришковец призвал земляков держаться достойно. «Скорбно, не сдерживая горестных слез и стонов, и торжественно похоронить погибших. Заботливо и умно помочь тем, кто в помощи нуждается… Вылечить тех, кто спасся… И во всем разобраться очень строго и подробно! Горюю с вами. Каждую секунду горюю! Ваш Гришковец».