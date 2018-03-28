Бородина извинилась за ложь о жертвах в Кемерове

17:47 28 марта 2018 0

Ведущая «признает свою ошибку» Фото: Ксения Бородина, Instagram

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина извинилась перед подписчиками за то, что не поверила официальным данным МЧС о количестве погибших в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове. По ее словам, она поддалась на провокации.

«Самое мерзкое в этой трагедии то, что появились десятки людей, которые пытаются нажиться на нашем горе и придумывают различные небылицы. На такой фейк попалась и я. Когда у тебя миллионы подписчиков, считаю, что нужно еще сильнее осознавать ответственность. Поэтому признаю свою ошибку. Мы потеряли в страшной трагедии 64 человека, большинство из которых дети», — написала она на своей странице в Instagram.

«Какая разница сколько? Да хоть один человек!»; «Достали фейки. Ксения всех в блок с этой пропагандой и это в день траура, нелюди какие-то»; «Время не лечит. Просто притупит боль… Это рана в душе до конца дней для тех, кто остался без родных… Целые семьи. Светлая память…», — пишут подписчики Бородиной.

Ранее драматург Евгений Гришковец сказал, что «уже наслушался пьяных нюнь людей, которые с упоением и сладострастием бросаются сотнями жертв, якобы сокрытых». Он считает, что сейчас огромное количество людей стараются воспользоваться горем в своих целях.

Среди медийных личностей, распространяющих сведения о сотнях погибших, оказались российские и украинские блогеры. На кемеровском YouTube-канале «Немагия» было сообщено о 355 погибших, большая часть из которых — дети. На украинского блогера Евгения Вольнова заведено уголовное дело по статье 282 (возбуждение или вражды). У себя на канале в Сети он сообщил о том, что в «Зимней вишне» погибло более 300 человек. Блогер и стендап- комик Данила Поперечный в своем твиттер-блоге выражал уверенность в том, что «жертв там гораздо больше 200». Позже артист написал: «Информация про то, что жертв было больше, чем 64 вроде оказалась не подтвержденной. Крайне рад ошибиться». Артист сообщил, что часть переведет часть вырученных от тура средств в фонд помощи кемеровчанам. Речь идет о концертах в Самаре и Уфе (последний перенесли на 29 марта).