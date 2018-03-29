В Ноябрьске Ямало-Ненецкого АО на психолого-психиатрическую экспертизу отправили 19-летнего местного жителя, причастного к покушению на семейную пару, которая жила по соседству. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, с учетом характера преступления такие правонарушители должны пройти медицинское освидетельствование, заявили следователи.
«Преступление очень серьезное, естественно, возникает сомнение во вменяемости. В целом по особо тяжким преступлениям мы всегда направляем на психолого-психиатрическую экспертизу», — цитирует следователя-криминалиста следственного отдела регионального управления СКР Владимира Чупахина «Север-Пресс».
Напомним, второго марта молодой человек устроил резню в подъезде жилого дома на проспекте Мира. Семейную пару, на которую напал преступник, обнаружили с множественными ножевыми ранениями. 55-летний пострадавший мужчина скончался на месте, 53-летнюю женщину госпитализировали, она пришла в себя, писало «URA.RU».