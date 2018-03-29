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29 марта 2018
28 марта 2018
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26 марта 2018
13:48  29 марта 2018 0

Обвиняемого в страшной резне на Ямале проверит психиатр

Городок чекистов. Екатеринбург, перила, конструктивизм, парадная, подъезд дома
Преступление произошло в подъезде жилого дома (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого АО на психолого-психиатрическую экспертизу отправили 19-летнего местного жителя, причастного к покушению на семейную пару, которая жила по соседству. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, с учетом характера преступления такие правонарушители должны пройти медицинское освидетельствование, заявили следователи.

«Преступление очень серьезное, естественно, возникает сомнение во вменяемости. В целом по особо тяжким преступлениям мы всегда направляем на психолого-психиатрическую экспертизу», — цитирует следователя-криминалиста следственного отдела регионального управления СКР Владимира Чупахина «Север-Пресс».

Напомним, второго марта молодой человек устроил резню в подъезде жилого дома на проспекте Мира. Семейную пару, на которую напал преступник, обнаружили с множественными ножевыми ранениями. 55-летний пострадавший мужчина скончался на месте, 53-летнюю женщину госпитализировали, она пришла в себя, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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