Кремль обратился к главе РАН из-за свалки в Волоколамске

21:45 29 марта 2018 0

Александру Сергееву позвонили из администрации президента Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, что к нему за помощью в решении проблемы со свалкой в Волоколамске обратились из администрации президента. В Кремле борьбу с выбросами свалочного газа назвали «научной задачей».

О звонке из администрации Сергеев заявил на общем собрании академии, сообщает «РБК». «Интересный момент у меня был. Мне позвонили из администрации президента несколько дней назад с вопросом, знаем ли мы в академии наук, что творится в Волоколамске? Ну, говорю, знаем. А почему вы ничего не предлагаете? Задача-то научная», — поделился глава РАН.

Один из вариантов, по его словам — строительство завода по переработке отходов, однако сейчас эта задача нереализуема из-за нехватки денег. Поэтому придется искать другие пути решения проблемы с мусорным полигоном «Ядрово». «Хотелось бы, чтобы мы не получали такие запросы, а опережали бы их», — заметил Александр Сергеев.

Полигон ТБО под Волоколамском привлек к себе всеобщее внимание в конце февраля, когда местные жители стали жаловаться на неприятный запах от нее. В марте из-за выброса свалочного газа в больницы с отравлением начали обращаться школьники. Терпение местных жителей стало подходить к концу, на стихийной акции протеста они довольно жестко встретили приехавшего к ним губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вскоре стало известно об отставке главы Волоколамского района, на которого жители города также обрушились с критикой. На полигоне власти начали реализовывать систему утилизации свалочного газа.