Россию ждет острый дефицит вагонов для перевозки зерна

08:38 30 марта 2018 0

Вагоностроители предлагают «навести порядок в организации» для снижения потребности в зерновозах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аграрии прогнозируют скорый дефицит зерновозов: в 2019—2020 годах спишется четверть парка вагонов. Существует несколько способов покрытия дефицита, однако не все их них можно реализовать, считают в отрасли.

Во-первых, заместить списанные вагоны можно новым парком, но заводы могут не успеть произвести столько зерновозов. Так, при мощности вагоностроения в 3 тыс. вагонов в год, в этом году планируется списать 722 зерновоза, а в 2019—2020 годах — уже 10,6 тыс. штук. В связи с этим аграрии просят правительство смягчить запрет на использование старых вагонов, передает «Коммерсант». Во-вторых, специалисты предлагают синхронизировать вывод парка с закупкой нового. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский утверждал, что выпускать вагоны не успевают — производство отстает от списания почти вдвое. Зерновики обращались с этой проблемой к правительству, однако ответа не последовало.

Несмотря на прогнозы аграриев, в Митрансе и Минсельхозе дефицита не ожидают. По данным источника издания, реальные закупки вагонов на 2018 год составили 5,5 тыс. штук. В связи с этим в Минсельхозе полагают, что списание зерновозов не скажется негативно на вывозе зерна, так как мощности заводов в 5 тысяч вагонов в год позволят сохранить текущий уровень парка. Однако в ведомстве отметили, что в ряде регионов (в том числе в Курганской области) грузоотправители уже «сами закупают зерновозы». В ОАО РЖД высказались о необходимости повышения эффективности перевозок: сокращении длительности погрузки-разгрузки и расширении элеваторов. Для этого также предложили работать по выходным.

Появление на рынке новых зерновозов может резко увеличить цену перевозки продукции, пишет издание. Так, в текущем году ожидается рост цен на инновационный хоппер-зерновоз на 5,8% — до 3,5 миллиона рублей. К 2020 году прогнозируется рост лизинговых платежей с 1,3 тысячи до 1,7 тысячи рублей за вагон в сутки, что поднимет и тарифы на перевозки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Курганской области возникла проблема с вывозом рекордного урожая прошлого года на фоне нехватки подвижного состава. Закупленные 75 вагонов не могут повлиять на ситуацию. Депутат областной думы Олег Колташов заявил, что необходимо 1300 вагонов в месяц. Также сообщилось, что во время визита президента РФ на «Уралвагонзавод» Владимир Путин сфотографировался на фоне вагонов, которые затем отправили в Зауралье.