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07 марта 2018
18:27  07 марта 2018 1

Зерно из Зауралья будут перевозить в вагонах, которые показывали Путину

Владимиру Путину показали вагоны, которые заказали курганцыФото с сайта kremlin.ru

Курганские аграрии опознали вагоны, на фоне которых журналисты сфотографировали президента РФ Владимира Путина во время визита на Уралвагонзавод. Открытием поделился депутат курганской областной думы Олег Колташов.

В разговоре с «URA.RU» он пояснил, что два крупных зауральских производителя пшеницы заказали на Уралвагонзаводе партию из 70 вагонов для перевозки зерна. «На этих вагонах они не специализируются, поэтому это сто процентов наши вагоны», — отметил депутат.

По словам Колташова, приобретенные вагоны позволят транспортировать пшеницу в порты по льготному тарифу, таким образом аграрии планируют бороться с дефицитом подвижного состава, с который сейчас столкнулись производители зерна. «70 вагонов — это поезд. Нам выделят локомотив, по льготному тарифу мы будем отправлять пшеницу круглый год», — поделился планами Колташов.

В 2017 году в Зауралье был собран рекордный урожай пшеницы, однако цены на зерно упали. Региону удалось войти в число льготных областей, которым перевозку по РЖД компенсирует государство, благодаря этому цены на пшеницу с конца января 2018 года выросли на 10%.

Татьяна Жаткина
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