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30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
16:17  30 марта 2018 0

В Кургане после скандала уволили воспитателя, бросившего ребенка в сугробе. ВИДЕО

Перед мамой пострадавшего ребенка никто не извинилсяфото: курган.все-доу

Воспитательница, бросившая капризного ребенка в сугробе возле детского сада в Заозерном Курганской области, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил заместитель директора департамента образования и науки Андрей Кочеров, комментируя инцидент для «Пятого канала».

По мнению Кочерова, поступок педагога говорит о том, что тот «понимает, что так действовать было недопустимо». Департамент сейчас проводит ведомственную проверку: две рабочие группы выясняют обстоятельства инцидента.

Мать пострадавшего ребенка работает в этом же детском саду. Никто перед ней не извинился после произошедшего. Наоборот, руководство учреждения пояснило ей, что ее дочь устроила истерику, отказываясь вернуться в группу, поэтому ее и оставили на улице. Кроме того, женщине посоветовали перевести ребенка в группу с задержкой психического развития.

«Вот такой индивидуальный подход нашли к моему ребенку, — возмущена мать пострадавшей девочки. — Я рада, что мой ребенок жив остался, ее не унес маньяк, ДТП не случилось, она не убежала из детского сада. А если бы это произошло, как в Москве, или еще что-нибудь страшнее? Пугает то, что это называют методом воспитания». Сейчас женщина и девочка находятся на больничном.

Как ранее сообщало «URA.RU», родители дошколят сообщили в соцсетях, что одна из воспитательниц толкнула капризного ребенка в сугроб и оставила на улице, потому что девочка не хотела возвращаться с прогулки в группу. Плачущего ребенка заметили прохожие, которые перелезли через забор и завели девочку в здание. По данному факту проводит проверку следственный комитет.

Анна Бояркина
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