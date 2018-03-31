{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 марта 2018
30 марта 2018
00:32  31 марта 2018 0

Оппозиционный видеоблогер Kamikadze-d отрицает, что заработал деньги на слухах о сотнях жертв в Кемерове

Видеоблогер сделал уже седьмое видео подряд о «сотнях трупов детей» на пожареФото: Дмитрий Иванов, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Оппозиционный видеоблогер Kamikadze-d (настоящее имя Дмитрий Иванов) выпустил уже седьмой ролик, посвященный пожару в Кемерове. В нем он, как и раньше, продолжает утверждать, что на пожаре погибли «сотни детей».

В своем ролике он отрицает, что эти видео приносят ему деньги. Напомним, ранее «URA.RU» проанализировали активность видеоблогера. Первые шесть видео о трагедии привели к нему на канал около 23 тысяч новых подписчиков, до этого в марте на канал Kamikadze-d подписывалось лишь по 1,5 тысячи человек в день. Кроме того, за несколько дней видео принесли его каналу в совокупности около 6 миллионов просмотров, хотя в первой половине марта Иванов набирал лишь 500 тысяч просмотров в день. По данным «URA.RU», это могло принести ему прибыль в размере от 50 до 60 тысяч рублей. Посчитало «URA.RU» сколько на слухах о «сотнях трупов» заработали и другие видеоблогеры.

«Говноеды из URA.RU посчитали, сколько мы могли заработать, рассказывая про пожар в Кемерово. Посчитали через (специальный сервис) SocialBlade. Хорошо, что люди в комментариях (к материалу) знают, что у Kamikadze-D отключена монетизация», — заявил видеоблогер. Доказательств своих слов на видео он не представил. После этого Иванов посоветовал посчитать рекламу в выпусках на ТВ, посвященных событиям в Кемерово. Однако тут же заметил, что на ТВ «слухов о сотнях трупов» не распространяли.

Напомним, ранее аналогичное заявление об отключенной монетизации сделал другой видеоблогер Николай Соболев. В отличие от Kamikadze-D, он удалил свое видео о трагедии и принес извинения.

В видеоблогерской среде Kamikadze-D известен своими конспирологическими взглядами. Он считает, что люди, работающие на Кремль «скручивают просмотры под его видео», а «его лайки не отображаются».

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров