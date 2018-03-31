00:32 31 марта 2018 0

Видеоблогер сделал уже седьмое видео подряд о «сотнях трупов детей» на пожаре Фото: Дмитрий Иванов, «ВКонтакте»

Оппозиционный видеоблогер Kamikadze-d (настоящее имя Дмитрий Иванов) выпустил уже седьмой ролик, посвященный пожару в Кемерове. В нем он, как и раньше, продолжает утверждать, что на пожаре погибли «сотни детей».

В своем ролике он отрицает, что эти видео приносят ему деньги. Напомним, ранее «URA.RU» проанализировали активность видеоблогера. Первые шесть видео о трагедии привели к нему на канал около 23 тысяч новых подписчиков, до этого в марте на канал Kamikadze-d подписывалось лишь по 1,5 тысячи человек в день. Кроме того, за несколько дней видео принесли его каналу в совокупности около 6 миллионов просмотров, хотя в первой половине марта Иванов набирал лишь 500 тысяч просмотров в день. По данным «URA.RU», это могло принести ему прибыль в размере от 50 до 60 тысяч рублей. Посчитало «URA.RU» сколько на слухах о «сотнях трупов» заработали и другие видеоблогеры.

«Говноеды из URA.RU посчитали, сколько мы могли заработать, рассказывая про пожар в Кемерово. Посчитали через (специальный сервис) SocialBlade. Хорошо, что люди в комментариях (к материалу) знают, что у Kamikadze-D отключена монетизация», — заявил видеоблогер. Доказательств своих слов на видео он не представил. После этого Иванов посоветовал посчитать рекламу в выпусках на ТВ, посвященных событиям в Кемерово. Однако тут же заметил, что на ТВ «слухов о сотнях трупов» не распространяли.

Напомним, ранее аналогичное заявление об отключенной монетизации сделал другой видеоблогер Николай Соболев. В отличие от Kamikadze-D, он удалил свое видео о трагедии и принес извинения.

В видеоблогерской среде Kamikadze-D известен своими конспирологическими взглядами. Он считает, что люди, работающие на Кремль «скручивают просмотры под его видео», а «его лайки не отображаются».