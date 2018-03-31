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31 марта 2018
30 марта 2018
29 марта 2018
28 марта 2018
17:20  31 марта 2018 0

Арестован директор фирмы, из-за которого проходили обыски у главы района в Зауралье

Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, арест, подозреваемый, заключенный, задержанный, под стражей
Предприниматель обвиняется в хищении бюджетных средствФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане арестован Смбат Асрян, директор ООО «Стойрегион» — фирмы, из-за которой прошли обыски у главы Щучанского района Петра Чикишева. Об этом «URA.RU» сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.

Асрян обвиняется в хищении бюджетных средств при ремонте социальных объектов в Щучье. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО. Напомним, обыски у Петра Чикишева дома и в рабочем кабинете прошли в четверг, 29 марта. Как рассказал «URA.RU» сам Чикишев, уголовное дело касается событий 2015 года.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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