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02 апреля 2018
01 апреля 2018
12:30  02 апреля 2018 0

У Тулеева после отставки останутся резиденция и ежемесячные выплаты

Об отставке Амана Тулеева стало известно 1 апреляФото: скриншот видео
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Власти рассказали, какие преференции сохранит бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев после отставки. Еще в 2011 году ему было присвоено звание «Народный губернатор», позволяющее рассчитывать на ряд бонусов даже после ухода с поста.

В распоряжении бывшего губернатора останутся его резиденция и служебное помещение, а также помощник и ежемесячная выплата, сообщает РИА «Новости». Закон о присвоении Тулееву звания «Народный губернатор» был принят 27 декабря 2011 года «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью». Согласно ему, бывший глава Кузбасса будет получать 50 тысяч рублей без учета НДФЛ ежемесячно. Резиденция в селе Мазурово, которая находится в собственности Кемеровской области, отдается Тулееву и его супруге в безвозмездное пользование.

Напомним, об отставке Амана Тулеева стало известно 1 апреля. Он также опубликовал видеообращение к жителям Кемеровской области, в котором принес соболезнования родственникам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Он пояснил, что «с таким тяжелейшим грузом дальше работать нельзя». Между тем опрошенные «URA.RU» политологи считают, что Тулеев вписал свое имя в учебники, по сути отказавшись от поста под давлением общественного мнения. Американские СМИ также не оставили без внимания отставку российского губернатора — журналисты назвали это событие «сюрпризом», отмечает «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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