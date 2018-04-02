У Тулеева после отставки останутся резиденция и ежемесячные выплаты

12:30 02 апреля 2018 0

Об отставке Амана Тулеева стало известно 1 апреля Фото: скриншот видео

Власти рассказали, какие преференции сохранит бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев после отставки. Еще в 2011 году ему было присвоено звание «Народный губернатор», позволяющее рассчитывать на ряд бонусов даже после ухода с поста.

В распоряжении бывшего губернатора останутся его резиденция и служебное помещение, а также помощник и ежемесячная выплата, сообщает РИА «Новости». Закон о присвоении Тулееву звания «Народный губернатор» был принят 27 декабря 2011 года «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью». Согласно ему, бывший глава Кузбасса будет получать 50 тысяч рублей без учета НДФЛ ежемесячно. Резиденция в селе Мазурово, которая находится в собственности Кемеровской области, отдается Тулееву и его супруге в безвозмездное пользование.

Напомним, об отставке Амана Тулеева стало известно 1 апреля. Он также опубликовал видеообращение к жителям Кемеровской области, в котором принес соболезнования родственникам погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Он пояснил, что «с таким тяжелейшим грузом дальше работать нельзя». Между тем опрошенные «URA.RU» политологи считают, что Тулеев вписал свое имя в учебники, по сути отказавшись от поста под давлением общественного мнения. Американские СМИ также не оставили без внимания отставку российского губернатора — журналисты назвали это событие «сюрпризом», отмечает «Национальная служба новостей».