Госдума приняла закон о налоговых льготах для нефтяников, предложенный Медведеву в ХМАО

07:45 04 апреля 2018 0

Плата будет взиматься с дохода от продажи нефти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли. Согласно проекту, деньги будут взиматься с выручки от продажи нефтересурсов с вычетом расходов на их добычу и транспортировку. Кроме того, парламентарии отклонили альтернативный законопроект о налоге на финансовый результат (НФР).

Проект закона НДД внесли в правительство в ноябре 2017 года. Согласно документам, налог будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока. Таким образом, он отличается от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), где сборы взимаются именно с количества добытой нефти. Согласно принятому проекту, ставка НДД составляет 50%, пишет РИА «Новости».

Планируется, что налог будет распространяться на четыре группы месторождений: новые месторождения в Западной и Восточной Сибири, где выработка составляет менее 5%, действующие месторождения в Западной Сибири с выработкой от 10% до 80%, а также месторождения, использующие льготную ставку экспортной пошлины. Учитывая низкую стоимость цены за баррель нефти, а также ежегодное падение добычи нефти, нововведение выгодно скажется на недропользователях, писало ранее «URA.RU».

Для обсуждения этого проекта в ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Ханты-Мансийске несколько встреч с югорским правительством. Совещания прошли вслед за торжественным запуском в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера компании «Роснефть».