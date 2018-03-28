Племянник депутата Госдумы прошел «кремлевский фильтр» и получит высокий пост на Урале

20:50 28 марта 2018 0

Дмитрий Крашенинников будет работать в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации президента РФ согласовали кандидатуру заместителя председателя арбитражного суда Дмитрия Крашенинникова на должность председателя Восемнадцатого арбитражного суда. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников. Решение приняла комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.

В должность председателя Восемнадцатого арбитражного суда, расположенного в Челябинске, 44-летний уроженец Магнитогорска Дмитрий Крашенинников вступит после подписания указа президента РФ. Соответствующий конкурс в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) он выиграл 23 ноября 2017 года. Позже появилась информация, что кандидатуру Крашенинникова отклонят, так как у него были проблемы с военкоматом, когда будущего судью пытались призвать в армию.

Дядя Дмитрия Крашенинникова, депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников, подтвердил, что племянник в армии не был, но назвал слухи об уклонении от службы глупостью. «Не стали создавать прецедент, — рассказал „URA.RU“ источник. — Кроме того, Дмитрий Крашенинников доказал, что не был уклонистом». Восемнадцатый арбитражный суд является промежуточной инстанцией между Челябинским областным и Уральским арбитражным судами.

Пока еще не назначена дата заседания ВККС, на котором будут подведены итоги конкурса на должность председателя Челябинского областного арбитражного суда. Осенью 2017 года комиссия уже объявляла конкурс, на который заявлялись действующий председатель челябинского арбитража Андрей Орлов и адвокат Михаил Котельников. Но обе кандидатуры отклонили, конкурс признали несостоявшимся и объявили новый. В статусе и. о. председателя работает Евгений Шайхутдинов, подавший документы на конкурс. Андрей Орлов остался в составе суда в должности простого судьи.