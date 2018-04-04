«Почта России» приобрела вездеход, чтобы доставлять корреспонденцию в труднодоступные районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Вездеход «ТРЭКОЛ» привезли в Тюмень, где он проходит техосмотр.
«Из Тюмени 1800 километров до Салехарда вездеход пройдет своим ходом, это будет ему проверка. У машины внушительные размеры — вес 2,5 тонны, высота — 5,6 метра, ширина 2,5 метра. Вездеход будет доставлять почту по зимникам, ледовым переправам в отдаленные районы», — рассказала «URA.RU» Анна Первушина, руководитель направления по корпоративным коммуникациям «Почты России» в УрФО.
Аббревиатура «ТРЭКОЛ» расшифровывается как транспорт экологический. Машина собрана из узлов и агрегатов ГАЗ и УАЗ. Такая же техника используется в труднодоступных районах Камчатки и Дальнего Востока.