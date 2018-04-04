В Тюмени 4 апреля около четырех часов дня произошло крупное ДТП на пересечении улиц Чернышевского и Гранитной, есть пострадавшие. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По предварительной информации, водитель легковушки Geely, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате столкновения водителя легкового авто 1995 года рождения выбросило через окно на проезжую часть. Он доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. В Toyota пострадала 15-летняя пассажирка, у нее также определили травму головы. «В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются», — пояснили в ведомстве.
В Сети происшествие вызвало бурную реакцию. «Уровень моего эмоционального удивления не выразить без нецензурной лексики!», «Печаль. Лишь бы все живы были», «Лишь бы виновник не отмазался», «Ужас какой! А кто виноват?», «Интересно, осознают вообще люди когда-нибудь, что пренебрежение правилами неизбежно ведет к наказанию», — прокомментировали ДТП пользователи.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Челябинске автомобиль перелетел через почти двухметровый забор и врезался в частный дом. Судя по знаку «Начинающий водитель» на заднем стекле иномарки, причиной происшествия могла стать ошибка водителя.