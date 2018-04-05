13:17 05 апреля 2018 0

На фото Евгения попыталась показать, как умирает надежда на правосудие Фото: личная страница Евгении Чудновец на Facebook

Екатеринбургская правозащитница Евгения Чудновец обратилась к Владимиру Путину с просьбой провести реформу судебной системы. Текст письма в администрацию президента и селфи с надписью на теле «Путин, помоги» активистка опубликовала на своей странице в Facebook.

В обращении правозащитница рассказала, что до сих пор не подала иск о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, так как считает сложившуюся систему неправильной. «Деньги, которые государство по итогу даст мне на реабилитацию, пойдут из карманов наших налогоплательщиков, попросту людей, которые в моей посадке не виноваты, — рассуждает активистка. — Справедливо будет, если деньги возьмут со следователей, прокуроров и судей, которые нашли в моем составе преступление». Она подчеркивает, что никто из представителей силовых структур, занимавшихся ее делом, так и не был наказан или уволен, хотя она настаивала на этом. Чудновец отметила, что раньше откладывала подачу искового заявления в надежде на изменения в законодательстве: она доверилась словам генерального прокурора РФ Юрия Чайки, который заявил, что «деньги на реабилитацию оправданных должны браться с порочащих честь прокуратуры и суда исполнителей».

Правозащитница также добавила, что невиновные, по ее мнению, вожатые детского лагеря по-прежнему находятся за решеткой, так как «государству просто невыгодно их отпускать» — придется выплатить большие деньги. «Владимир Владимирович! Давайте сделаем так, чтобы справедливость вновь восторжествовала и народу больше не угрожала такая неожиданная опасность, как судейский произвол», — заключила Чудновец.

Бывшую сотрудницу детского сада в Катайске осудили за репост видеоролика с обнаженным ребенком в 2016 году, позже активистку оправдал Верховный суд. После освобождения из колонии Евгения Чудновец занялась правозащитной деятельностью, проводила митинги против беззакония. Ранее «URA.RU» рассказало, что Чудновец вступилась за заключенных из курганской колонии, которые порезали себе руки, протестуя против перевода в другой отряд.