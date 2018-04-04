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04 апреля 2018
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Главные новости Ямала
16:54  04 апреля 2018 0

В ямальской тундре не нашли следов сибирской язвы. Олени умирают от голода

Экспедиция по изучению падежа оленей вернулась из ямальской тундрыФото: Максим Егоров

Из ямальской тундры вернулась экспедиция специалистов округа, которая изучала причины массового падежа оленей. Делегацию в составе чиновников муниципалитетов и окружного департамента АПК, ветеринарных врачей и ученых Научного центра изучения Арктики снарядили после сообщений о массовой гибели оленей в тундре. По информации оленеводов, предприятие «Ямальское» потеряло 400 оленей.

Ветеринары подтвердили первоначальную версию причин падежа оленей. В январе была оттепель, а затем морозы сковали льдом пастбища и олени остались без доступного корма. На пастбищах Сеяхинской и Тамбейской тундр погибло порядка 400 оленей, о гибели еще около 600 голов сообщили оленеводы-частники. После полевого исследования версия опасной эпидемии сибирской язвы не подтвердилась. Тем не менее, ветврачи привезли с собой для подробного изучения в стационарных условиях умершее животное. «Уже в Салехарде будет проведена патологоанатомическая экспертиза одного из павших животных, которая поможет окончательно установить причину гибели оленей», — сообщил ИА «Север-пресс» руководитель службы ветеринарии ЯНАО Андрей Листишенко.

Специалисты, посетившие тундру, отмечают, что ситуация с прокормом животных непростая, но не такая критичная, как в зимнем сезоне 2013—2014 годов, когда, по утверждениям оленеводов, от голода вымерло до 70 тысяч голов. Сейчас на Ямале устанавливается относительно теплая погода, и специалисты ожидают улучшение ситуации. Специальным бортом оленеводам доставили подкормку из комбикормов и минеральной соли, что позволит оленям переждать оставшийся зимний период.

Как ранее писало «URA.RU», сообщение о гибели оленей поступило в пятницу, 30 марта, из Ямальского района. В тундре образовался твердый снежный наст, и олени не могут пробить его копытами, чтобы добраться до корма.

Летом 2016 года в ямальской тундре разразилась эпидемия опаснейшего заболевания сибирской язвы. Инфицированные олени вымирали сотнями тысяч. Для борьбы с последствиями вспышки эпидемии были введены войска Минобороны РФ.

Сергей Мороз
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