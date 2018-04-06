{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин отправил в отставку главного следователя Свердловской области
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Курганской области
18:29  06 апреля 2018 0

Курганского педофила-велосипедиста заключили под стражу

Высокотехнологичные дорогие велосипеды. Екатеринбург, велосипед, катафот, светоотражатель
Задержанный передвигался на краденном велосипедеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане 41-летнего педофила, который передвигался на велосипеде, заключили под стражу сроком на 2 месяца. Такую меру пресечения сегодня, 6 апреля, по ходатайству следователя огласил Курганский городской суд, сообщили «URA.RU» в региональном СУ СКР.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. По версии следствия, днем 3 апреля обвиняемый в подъезде одного из домов в районе Заозерный продемонстрировал свои половые органы девочке, не достигшей 14-летнего возраста. Сейчас расследование дела продолжается.

Ранее «URA.RU» публиковало кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде многоэтажки. На них видно, что девочке удалось уйти от педофила. Помимо прочего в отношении подозреваемого завели дело по факту кражи велосипеда.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров