Курганского педофила-велосипедиста заключили под стражу

В Кургане 41-летнего педофила, который передвигался на велосипеде, заключили под стражу сроком на 2 месяца. Такую меру пресечения сегодня, 6 апреля, по ходатайству следователя огласил Курганский городской суд, сообщили «URA.RU» в региональном СУ СКР.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. По версии следствия, днем 3 апреля обвиняемый в подъезде одного из домов в районе Заозерный продемонстрировал свои половые органы девочке, не достигшей 14-летнего возраста. Сейчас расследование дела продолжается.
Ранее «URA.RU» публиковало кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде многоэтажки. На них видно, что девочке удалось уйти от педофила. Помимо прочего в отношении подозреваемого завели дело по факту кражи велосипеда.