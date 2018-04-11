На содержание «Екатеринбург Арены» после ЧМ-2018 потребуется более 300 млн в год

Для содержания стадиона «Екатеринбург-Арена» после завершения чемпионата мира по футболу — 2018 потребуются огромные вложения. Это следует из проекта постановления правительства РФ «Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу», опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе значится, что в 2019 году сумма может составить 337,5 млн, в 2020 году — 352,5 млн и в 2021 году — 366,9 млн рублей. Большую часть средств направят из федерального бюджета. Авторы документа отмечают, что модель управления стадионом и УК пока не определены. В качестве вариантов рассматривается оперативное управление ГАУ Свердловской области «Уральская футбольная академия», закрепление его на праве хозяйственного ведения за ГУП области «Урал-2018» и создание акционерного общества с долевым участием региона и одной из крупных региональных компаний.
Согласно тексту документа, стадион планируется использовать для проведения футбольных матчей и других спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий муниципального, регионального, российского и международного уровня. На базе арены также планируется создать региональный музей спорта.
Ранее «URA.RU» сообщало, что конкурс на контракт по эксплуатации и обслуживанию «Екатеринбург Арены» выиграла московская компания МОИЭК. Напомним, торжественное открытие стадиона намечено на 15 апреля, в день футбольного матча между «Уралом» и московским «Спартаком». Арену уже освятили. В июне на стадионе пройдут четыре матча чемпионата мира.