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11 апреля 2018
11:32  11 апреля 2018 0

Прокуратура извинилась перед курганским фермером-«шпионом», дело которого удивило Путина

Евгений Васильев, житель села Лопатки. обвиняемый в приобретении
Дело против Евгения Васильева закрыли в мартеФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Курганского фермера судят за приобретение шпионского устройства
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Прокуратура Лебяжьевского района в Курганской области извинилась перед Евгением Васильевым, уголовное дело которого удивило президента Владимира Путина. Письмо в адрес фермера опубликовала в своем telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В обращении, подписанном прокурором района Алексеем Ефимовым, Васильеву приносят официальное извинение от имени государства за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Также отмечается, что теперь он имеет право обратиться в суд с требованиями о возмещении вреда и восстановлении в правах, в том числе истребовать денежную компенсацию. «URA.RU» не удалось оперативно связаться с Евгением Васильевым для получения комментариев — на телефонные звонки никто не ответил.

39-летнего инвалида третьей группы и отца четверых детей из села Лопатки обвиняли в приобретении шпионского оборудования. 14 декабря 2017 года на ежегодной пресс-конференции президента России журналисты рассказали об этом случае Владимиру Путину. Президент не понял, за что Евгения Васильева хотят наказать, и пообещал разобраться в ситуации. В этот же день в суде обвинитель ходатайствовало возвращении дела Васильева на доработку. В конце марта стало известно, что следственный комитет закрыл уголовное дело. Ранее «URA.RU» в репортаже подробно рассказывало, как живет Евгений Васильев и его семья.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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