Прокуратура Лебяжьевского района в Курганской области извинилась перед Евгением Васильевым, уголовное дело которого удивило президента Владимира Путина. Письмо в адрес фермера опубликовала в своем telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В обращении, подписанном прокурором района Алексеем Ефимовым, Васильеву приносят официальное извинение от имени государства за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Также отмечается, что теперь он имеет право обратиться в суд с требованиями о возмещении вреда и восстановлении в правах, в том числе истребовать денежную компенсацию. «URA.RU» не удалось оперативно связаться с Евгением Васильевым для получения комментариев — на телефонные звонки никто не ответил.
39-летнего инвалида третьей группы и отца четверых детей из села Лопатки обвиняли в приобретении шпионского оборудования. 14 декабря 2017 года на ежегодной пресс-конференции президента России журналисты рассказали об этом случае Владимиру Путину. Президент не понял, за что Евгения Васильева хотят наказать, и пообещал разобраться в ситуации. В этот же день в суде обвинитель ходатайствовало возвращении дела Васильева на доработку. В конце марта стало известно, что следственный комитет закрыл уголовное дело. Ранее «URA.RU» в репортаже подробно рассказывало, как живет Евгений Васильев и его семья.