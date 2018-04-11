14:57 11 апреля 2018 0

Чтобы поддержать невинно (как считают многие) осужденную, жители города устроили флешмоб Фото: предоставлено Андреем Мясниковым

Жители Катайска (Курганская область) устроили флешмоб в поддержку невинно осужденной (как считают многие) воспитательницы детсада Ольги Лагуновой. Об этом «URA.RU» рассказал Андрей Мясников. «У нее сегодня день рождения, а она — в СИЗО», — пояснил он.

Мясников и еще несколько человек расклеили по городу листовки с хэштегом #Свободу Лагуновой и ее портреты. «Оля, с днем рождения!!! Мы не оставим тебя в беде (дело сфабриковано в Катайске)», — написано на них. По словам Андрея, все прохожие, с кем удалось поговорить, узнав о судьбе отправленной в тюрьму воспитательницы, отнеслись очень сочувственно, а дворник даже пообещал не срывать листовку.

Ранее «URA.RU» сообщало, что суд Катайска вынес очередной неоднозначный приговор: воспитательница детского сада Ольга Лагунова получила три года колонии за тяжкие телесные повреждения, якобы нанесенные незнакомому человеку. Летом 2017 в кафе «Сова» у нее произошел конфликт с ее парнем, который стал ее бить — в ответ она замахнулась на него бутылкой из-под пива. За нее заступилась компания людей, которые также были в кафе. В тот же вечер один из заступников получил тяжелую травму головы и глаза — следствие решило, что это сделала Ольга, хотя, по первоначальным показаниям свидетелей, никто на нее не указывал.

Впоследствии потерпевший и свидетели изменили свои показания, а в деле появились различные доказательства против Ольги — например, поддельная характеристика из школы, где учится дочь Лагуновой: выяснилось, что классный руководитель ее не писал. Обвиняемая прошла полиграф, который показал, что она невиновна (потерпевший, в свою очередь, от полиграфа отказался), однако следствие довело дело до конца, а катайский суд отправил женщину за решетку.

Заступиться за Лагунову решили Евгения Чудновец (воспитательница из Екатеринбурга, осужденная 1,5 года назад за репост видео с обнаженным мальчиком в летнем лагере и оправданная после отмены ее приговора Верховным судом) и муж Чудновец Андрей Мясников. Андрей и Женя несколько месяцев отдыхали в Таиланде, по возвращении в Катайск узнали о судьбе Ольги и возглавили «общественный штаб» по ее вызволению. Сейчас вместе с адвокатами они готовят апелляционную жалобу, а также пытаются привлечь внимание общественности к делу Лагуновой.

Фото: предоставлено Андреем Мясниковым

Фото: предоставлено Андреем Мясниковым

Фото: предоставлено Андреем Мясниковым

Фото: предоставлено Андреем Мясниковым

Фото: предоставлено Андреем Мясниковым

Фото: предоставлено Андреем Мясниковым