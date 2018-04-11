Футбольные стадионы в России смогут окупиться через 500 лет

22:49 11 апреля 2018 2

Говорить о самоокупаемости стадионов в России не приходится Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Генеральный директор «Казань-Арены» Радик Миннахметов ответил на вопрос об окупаемости российских футбольных стадионов. Он назвал такое понятие некорректным.

«Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет», — приводит слова Миннахметова «Реальное время». Он отметил, что через год «Казань-Арена» сможет ежегодно получать 50-60 млн рублей за аренду без учета футбольных матчей. «Это почти треть нашего бюджета. Потом мы построим те самые офисные помещения, которые должны приносить доход примерно в таком же размере», — добавил он.

Между тем, на содержание «Екатеринбург-Арены» после чемпионата мира по футболу-2018 потребуется более 300 млн рублей в год. Так, в 2019 году сумма может составить 337,5 млн, а в 2020 году — 352,5 млн. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Торжественное открытие стадиона состоится 15 апреля, в день футбольного матча между «Уралом» и московским «Спартаком». Арену даже успели освятить перед этим событием.