Тюменские школьники наелись антидепрессантов вместо витаминок и попали в больницу

Семеро младшеклассников в Ишиме Тюменской области попали в больницу с признаками отравления после того, как ученица угостила друзей «витаминками». Инцидент произошел 11 апреля. Оказалось, что школьники приняли лекарство, которое назначают при шизофрении, неврозах и депрессии.
В учебном заведении подтвердили информацию о случившемся, пишет портал 72.ru. По информации полиции, об инциденте узнала учительница и оперативно обратилась за медпомощью. В больнице детей осмотрели, провели необходимые процедуры и отпустили. Сейчас состояние школьников стабильное, сегодня они уже присутствовали на уроках. В настоящее время по данному факту инспекторами ПДН проводится проверка.
Ранее в Санкт-Петербурге произошло аналогичное происшествие. Пятнадцать детей отравились нейролептическими препаратами, которые принесла в школу одна из учениц. Как писала «Национальная служба новостей», три школьника попали в реанимацию.