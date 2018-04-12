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12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
19:39  12 апреля 2018 0

Тюменские школьники наелись антидепрессантов вместо витаминок и попали в больницу

2014_12_Клипарт, таблетки, наркотики, лекарство
Инспекторы ПДН проводят проверку после отравления детей таблеткамиФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Семеро младшеклассников в Ишиме Тюменской области попали в больницу с признаками отравления после того, как ученица угостила друзей «витаминками». Инцидент произошел 11 апреля. Оказалось, что школьники приняли лекарство, которое назначают при шизофрении, неврозах и депрессии.

В учебном заведении подтвердили информацию о случившемся, пишет портал 72.ru. По информации полиции, об инциденте узнала учительница и оперативно обратилась за медпомощью. В больнице детей осмотрели, провели необходимые процедуры и отпустили. Сейчас состояние школьников стабильное, сегодня они уже присутствовали на уроках. В настоящее время по данному факту инспекторами ПДН проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло аналогичное происшествие. Пятнадцать детей отравились нейролептическими препаратами, которые принесла в школу одна из учениц. Как писала «Национальная служба новостей», три школьника попали в реанимацию.

Ксения Томашова
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