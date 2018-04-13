{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,07
Динамика за 2 недели
Евро 76,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
10:47  13 апреля 2018 0

Уральские регионы оказались самыми ВИЧ-инфицированными в стране

Cовещание
Анна Попова рассказала о причинах распространения ВИЧФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
все новости сюжета

Свердловская, Челябинская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ в числе десяти регионов страны лидируют по количеству ВИЧ-инфицированных жителей. Об этом рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.

В этот перечень вошли также Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская, Ленинградская и Новосибирская области, передает «Российская газета». «„Лидируют“ отнюдь не столицы. Почему? Да потому что в 90-е годы именно эти регионы были на пути наркотрафика. Большинство заражений происходило через грязный наркошприц. Аукнулось это теперь», — пояснила Попова.

Главный санврач России добавила, что в основном сегодня заражены люди в возрасте от 30 до 45 лет. «А это, по сути, генофонд страны», — отметила Попова. Она также подчеркнула, что сложившаяся «картина не чисто российская, она характерна и актуальна для всего региона Восточной Европы и Центральной Азии».

Еще в 2016 году медики заявляли о критической ситуации с ВИЧ в 10 российских регионах. Была объявлена эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге. По официальным данным, вирусом был заражен почти каждый 50-й житель города. Свердловская область вошла в тройку регионов-«лидеров» по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, согласно данным за 10 месяцев 2017 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в ХМАО по итогам 2017 года уровень заболеваемости ВИЧ снизился на 12%, однако показатель по-прежнему высокий: носителем вируса является каждый 91-й житель региона. Почти половина зараженных — в возрасте от 30 до 39 лет.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров