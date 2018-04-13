Уральские регионы оказались самыми ВИЧ-инфицированными в стране

10:47 13 апреля 2018 0

Анна Попова рассказала о причинах распространения ВИЧ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская, Челябинская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ в числе десяти регионов страны лидируют по количеству ВИЧ-инфицированных жителей. Об этом рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.

В этот перечень вошли также Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская, Ленинградская и Новосибирская области, передает «Российская газета». «„Лидируют“ отнюдь не столицы. Почему? Да потому что в 90-е годы именно эти регионы были на пути наркотрафика. Большинство заражений происходило через грязный наркошприц. Аукнулось это теперь», — пояснила Попова.

Главный санврач России добавила, что в основном сегодня заражены люди в возрасте от 30 до 45 лет. «А это, по сути, генофонд страны», — отметила Попова. Она также подчеркнула, что сложившаяся «картина не чисто российская, она характерна и актуальна для всего региона Восточной Европы и Центральной Азии».

Еще в 2016 году медики заявляли о критической ситуации с ВИЧ в 10 российских регионах. Была объявлена эпидемия ВИЧ в Екатеринбурге. По официальным данным, вирусом был заражен почти каждый 50-й житель города. Свердловская область вошла в тройку регионов-«лидеров» по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, согласно данным за 10 месяцев 2017 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в ХМАО по итогам 2017 года уровень заболеваемости ВИЧ снизился на 12%, однако показатель по-прежнему высокий: носителем вируса является каждый 91-й житель региона. Почти половина зараженных — в возрасте от 30 до 39 лет.