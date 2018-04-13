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Главные новости Ямала
20:04  13 апреля 2018 0

Названы этапы строительства ямальского мегапроекта стоимостью 260 млрд рублей

Слева направо: министр транспорта Максим Соколов, вице-премьер Аркадий Дворкович и губернатор ЯНАО Дмитрий КобылкинФото: сайт правительства ЯНАО

Проект «Северный широтный ход» на Ямале начнут реализовывать в ближайшее время. В активную фазу строительство перейдет к 2020 году. Об этом на экономическом форуме в Красноярске договорились министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Встречу модерировал вице-премьер Аркадий Дворкович. По словам Кобылкина, уже определены все участники проекта, решены вопросы финансирования (Ямал инвестирует 8,1 млрд рублей на строительство моста через Обь) и дальнейшей эксплуатации.

Министр транспорта России определился с судьбой «Северного широтного хода»

Кобылкин отметил, что сейчас проводятся проектные работы, а строительство моста начнется «в ближайшее время». «По всей линейной части Северного широтного хода войдём в активную стадию строительства в 2020 году. Для рывка в российской экономике, о котором говорит наш Президент, нужны именно такие стратегические проекты, как Северный широтный ход. И дальше выйдем на вторую ключевую магистраль „Бованенково — Сабетта“. И с этой арктической наземной трассы — к Северному морскому пути», — приводит сайт правительства ЯНАО слова губернатора.

Решение о старте концессионной процедуры по строительству «Северного широтного хода» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 27 февраля 2018 года. Объем финансирования был определен в размере 260 млрд рублей.

Проект является одним из важнейших инфраструктурных решений на Ямале. Он предполагает строительство железной дороги «Станция Обская — Надым» и «Бованенково — Сабетта». Это свяжет Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть; откроет выход для грузов со всего УрФО и соседних регионов к Северному морскому пути. В рамках проекта должен быть построен и мост через Обь в Салехарде.

Семен Гринберг
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