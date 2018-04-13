23:07 13 апреля 2018 0

Родные и близкие Лагуновой считают, что она полностью невиновна Фото: предоставлены Андреем Мясниковым

Ольга Лагунова — воспитательница из Катайска, осужденная (незаконно, как считают многие) за нанесение тяжких телесных повреждений незнакомому человеку и приговоренная к трем годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор, вынесенный ей Катайским районным судом. Об этом «URA.Ru» сообщил Андрей Мясников — муж Евгении Чудновец (воспитательницы из Екатеринбурга, осужденной в 2016 этим же судом, но оправданной после отмены приговора). «В суд жалобу Лагуновой передал ее адвокат Тамара Асулбаева. Сама защитница также готовит апелляционную жалобу, которую намерена подать в понедельник», — рассказал Мясников.

Между тем проблемы возникли у самого Андрея Мясникова и у Евгении Чудновец, которые вызвались защищать осужденную воспитательницу и организовали «общественный штаб» в ее поддержку (в СМИ Лагунову уже окрестили «второй Чудновец»). «Нас с Женей ищет полиция Катайска: Адвокат Лариса Бем (представляющая интересы бывшего десантника Антона Яренских, пострадавшего, как считает следствие, от Лагуновой — прим. ред.) разворачивает войну. Подала на нас заявление. К нему приложила скрины с группы во „ВКонтакте“», — рассказал Мясников.

По информации «URA.RU», Мясников и Чудновец были вынуждены временно уехать из Катайска в Екатеринбург, где обратились за помощью в одну из сильнейший адвокатских организаций на Урале, которая, возможно, будет защищать Лагунову в суде во время рассмотрения апелляции.

Ранее «URA.RU» писало, что суд Катайска вынес очередной неоднозначный приговор: воспитательница детского сада Ольга Лагунова осуждена на три года тюрьмы за травму, нанесенную незнакомому человеку. Летом 2017 в кафе «Сова» у нее произошел конфликт с ее парнем, который начал ее бить — в ответ она замахнулась на него бутылкой из-под пива.

За нее заступилась компания людей, в тот же вечер один из заступников — Антон Яренских — получил тяжелую травму головы и ослеп на один глаз. Следствие решило, что это сделала Ольга, ударив его бутылкой (хотя изначально на нее никто не показывал). Родные Лагуновой уверены, что она полностью невиновна.