11:58 12 апреля 2018 1

По словам женщины, следователь выслушал ее и обещал разобраться в деле Ольги Лагуновой Фото: предоставлено Андреем Мясниковым

Валентина Лагунова — мать воспитательницы Ольги Лагуновой из Катайска, осужденной (незаконно, как считают многие) за нанесение тяжких телесных повреждений незнакомому человеку и приговоренной к трем годам лишения свободы, побывала на личном приеме у заместителя руководителя Следственного комитета России Ильи Лазутова. Прием проходил вчера в Следственном управлении СКР по Челябинской области. По рассказу женщины, они приехали в Челябинск еще утром, но попасть на встречу к заму Бастрыкина смогли лишь поздно вечером.

«Встретились, он нас выслушал. Сказал, что все рассмотрит», — рассказала агентству Валентина Лагунова. По ее словам, следователь дал понять, что не исключен вариант, что дело может быть отправлено на доследование (такое возможно в случае отмены приговора — прим. ред.).

По рассказу женщины, прием в следственном управлении был очень теплым — несмотря на то, что на встречу с заместителем Бастрыкина приехало очень много людей, следователи проявляли о всех заботу. «Нам давали чай, кофе, бутерброды, — рассказала Валентина Александровна. — Дежурили врачи. Уже под вечер мне стало плохо — мне померяли давление (оказалось 180/120), дали таблетку. Сахар тоже зашкаливал — наверное, поэтому нас пропустили и вперед, а так бы там до утра сидели! После нас там еще очень много посетителей оставалось».

Ранее «URA.RU» сообщало, что суд Катайска вынес очередной неоднозначный приговор: воспитательница детского сада Ольга Лагунова получила три года колонии за тяжкие телесные повреждения, якобы нанесенные незнакомому человеку. Летом 2017 в кафе «Сова» у нее произошел конфликт с ее парнем, который стал ее бить — в ответ она замахнулась на него бутылкой из-под пива. За нее заступилась компания людей, которые также были в кафе. В тот же вечер один из заступников — бывший десантник Антон Яренских — получил тяжелую травму головы и ослеп на один глаз. Следствие решило, что это сделала Ольга, хотя, по первоначальным показаниям свидетелей, никто на нее не указывал.

Впоследствии потерпевший и свидетели изменили свои показания, а в деле появились различные доказательства против Ольги — например, поддельная характеристика из школы, где учится дочь Лагуновой: выяснилось, что классный руководитель ее не писал. Обвиняемая прошла полиграф, который показал, что она невиновна (потерпевший, в свою очередь, от полиграфа отказался), однако следствие довело дело до конца, а катайский суд отправил женщину за решетку. Заступиться за Лагунову решили Евгения Чудновец (воспитательница из Екатеринбурга, осужденная 1,5 года назад за репост видео с обнаженным мальчиком в летнем лагере и оправданная после отмены ее приговора Верховным судом) и муж Чудновец Андрей Мясников.