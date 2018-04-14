Два уральских города примут финал престижных международных соревнований

Этапы Кубка мира сезона 2018/19 по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин пройдут в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Чайковском (Пермский край). Об этом рассказали в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).
На встрече подкомитета организации в швейцарском Цюрихе приняли предварительный календарь соревнований. Окончательно его должны утвердить на конгрессе FIS в мае. На данный момент расписание этапов Кубка мира предполагает, что сезон начнется с соревнований мужчин в польской Висле и женщин в норвежском Лиллехаммере.
Мужские соревнования завершатся в Словении 22—24 марта. А последние два этапа Кубка мира среди представительниц прекрасного пола состоятся на Урале: 16—17 марта соревнования пройдут в Нижнем Тагиле, а 23—24 марта — в Чайковском, сообщает RT.
Напомним, что в марте в Тюмени прошел этап Кубка мира по биатлону, финальную гонку которого выиграл российский биатлонист Максим Цветков. При этом иностранные спортсмены жаловались на тюменскую еду.