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14 апреля 2018
11:47  14 апреля 2018 0

Два уральских города примут финал престижных международных соревнований

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Свердловская область, гора Долгая, лыжник, прыжки с трамплина
Нижний Тагил уже принимал звезд мирового спортаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Этапы Кубка мира сезона 2018/19 по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин пройдут в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Чайковском (Пермский край). Об этом рассказали в пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

На встрече подкомитета организации в швейцарском Цюрихе приняли предварительный календарь соревнований. Окончательно его должны утвердить на конгрессе FIS в мае. На данный момент расписание этапов Кубка мира предполагает, что сезон начнется с соревнований мужчин в польской Висле и женщин в норвежском Лиллехаммере.

Мужские соревнования завершатся в Словении 22—24 марта. А последние два этапа Кубка мира среди представительниц прекрасного пола состоятся на Урале: 16—17 марта соревнования пройдут в Нижнем Тагиле, а 23—24 марта — в Чайковском, сообщает RT.

Напомним, что в марте в Тюмени прошел этап Кубка мира по биатлону, финальную гонку которого выиграл российский биатлонист Максим Цветков. При этом иностранные спортсмены жаловались на тюменскую еду.

Олег Теплоухов
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