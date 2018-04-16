12:28 16 апреля 2018 0

Масштабный пожар начался в полутора километрах от деревни Фото: @masaihome, Instagram

В Щучанском районе Курганской области тушат природный пожар, который начался вечером 15 апреля. Сухая трава вспыхнула вблизи жилых домов деревни Притчино, однако помощи местные жители дождались не сразу.

О том, что возле населенного пункта бушует огонь, рассказала в социальной сети Instagram владелица интернет-магазина Мария Сайкина, у которой в деревне проживает мама. По словам Марии, вызвать спасателей на место не удавалось долгое время: сначала в местном управлении сообщили, что «горит в соседней области», в Москве же заявили, что у них нет номера телефона курганских спасателей. Не получилось в экстренной ситуации дозвониться и по номеру 112 — Мария уточнила, что «звонок сбрасывался». Получить помощь удалось только после звонка в лесную охрану.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, пожар начался на пяти гектарах в полутора километрах от деревни Притчино, сообщение о нем поступило на пульт дежурного в 21:02. То, что бригада в составе четырех человек и двух единиц техники приехала на место не сразу, в ведомстве объяснили «разграничением полномочий». «Природные пожары тушит не МЧС России, а лесхозы и арендаторы. Спасатели присоединяются, только если есть угроза населенному пункту», — заявили в ведомстве. Там уточнили, что тушением пожара в Щучанском районе также занимаются специалисты администрации, Шумихинского лесхоза и арендатора земель ООО «Лесстроймаркет» — последние произвели опашку вокруг деревни, чтобы огонь не проник на ее территорию. Усмирить пламя до сих пор не удалось, так как частично оно «ушло в болото», однако пожар локализован и его площадь не увеличивается. Оперативно связаться с Марией Сайкиной, которая сообщила о происшествии, агентству не удалось.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с 14 апреля на территории Курганской области действует противопожарный режим. Жителям региона запретили жечь траву и разводить костры на полях и в лесах.