21:00 17 апреля 2018 0

По всей стране полетят погоны силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Российских студентов, которые учатся в «недружественных» по отношению к России странах, вернут на родину. Их предлагается отправить сразу на Дальний Восток. Нетрудно догадаться, сколько среди них отпрысков олигархов, бизнесменов и чиновников.

В России началась волна отставок глав региональных управлений Следственного комитета. Погоны следователей полетят по всей стране. В первую очередь — на Урале. Бывший старший следователь по особо важным делам объяснил «URA.RU» логику этих кадровых решений и рассказал о грядущей крупномасштабной реформе СКР, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ.

Роскомнадзор продолжает войну против Telegram. Пока — безуспешно. Мессенджер у большинства пользователей продолжает работать даже без использования VPN или прокси-серверов. Кроме того, ведомство случайно заблокировало уже 16 миллионов IP-адресов, огромная часть которых даже не относится к Telegram. Эксперты рассказали «URA.RU», когда эта война закончится и кто в ней победит.

Свердловские министры, тем временем, отчитались о доходах. Некоторые увеличили свой заработок сразу на 25 миллионов рублей. «URA.RU» представляет самое подробное исследование доходов членов свердловского кабмина и, что немаловажно, их жен.

В уральской повестке снова всплыла тема реабилитационных центров для наркоманов. Человек, чудом вырвавшийся из «тюрьмы для наркоманов», рассказал «URA.RU», как работники центра похищают людей, кто на этом зарабатывает и как устроен быт этих закрытых учреждений.

Звезда Comedy Club снова попал в центр скандала. Стенд-ап комик Руслан Белый, который жестко высказывался о жителях Екатеринбурга и Тюмени, добрался до южноуральцев и оскорбил народного героя.