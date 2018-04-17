18:19 17 апреля 2018 1

Следственный комитет России, похоже, ждут большие перемены Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России началась волна отставок руководителей региональных управлений Следственного комитета России (СКР). В начале апреля Владимир Путин уволил главу свердловского СК Валерия Задорина. Циркулируют активные слухи об уходе со своего поста руководителя челябинского СКР Дениса Чернятьева. Его тюменский коллега Михаил Богинский, как говорят, тоже «сидит на чемоданах». Также ходят слухи об увольнении Марины Заббаровой, руководителя СУ СКР по Пермскому краю. Сложили полномочия главы управлений СКР в Белгородской, Псковской, Пензенской областях и в Красноярском крае.

В России назревает реформа следователей, которая коснется СКР, Генпрокуратуры, МВД и ФСБ, утверждает бывший старший следователь по особо важным делам, член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев. Специально для «URA.RU» он объяснил логику изменений в рядах силовиков.

— Павел Васильевич, после состоявшихся 18 марта президентских выборов страна входит в новый политический цикл. На ваш взгляд, поменяются ли принципиально позиции Следственного комитета?

— Я считаю, что необходима серьезная реформа силовых органов в целом и СКР в частности — надо объединять все следствие в одном подразделении. Началось все с того, что несколько лет назад следователей вывели из состава Генеральной прокуратуры. Тогда же назвали новую структуру Следственным комитетом России. Однако это неверная формулировка, потому что в СКР собраны вовсе не 100 процентов всех следователей. Подавляющее большинство следователей на самом деле остались работать в других местах — в МВД и ФСБ, например. Почему они не вошли в СКР? Вот именно поэтому в стране назрела необходимость в создании объединенной следственной структуры. Это главная задача на ближайшее время.

Служащие СКР на местах нередко конфликтуют с сотрудниками МВД Фото: Kremlin.Ru

— Не спровоцирует ли это очередной «передел» власти силовых структур и обострение противостояния, которое мы наблюдаем сегодня?

— Да, надо признать, что противостояние, о котором вы говорите, действительно можно увидеть. Очень часто в судах я сталкиваюсь с тем, что у прокурора — одно мнение, а у следователя из СКР — совсем другое. Например, следователи МВД с прокуратурой предпочитают не ругаться и, как правило, вырабатывают единую позицию. Чего не скажешь о сотрудниках СКР. Соответственно между этими двумя ведомствами [Генеральной прокуратурой и СКР], мягко говоря, не все спокойно.

Следователи из СКР, вероятно, думают, что они выше, а следователи из Генпрокуратуры по старинке уверены, что выше и важнее они. Этот конфликт, кстати, требует и реорганизации Генеральной прокуратуры. В частности, ей необходимо придать те полномочия, которыми она обладала до 2007 года — прежде всего, вернуть контроль за ведением уголовных дел. Тогда и неразберихи станет в разы меньше.

Эксперты уверены: в России назрела реформа силовых ведомств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Павел Васильевич, какое сейчас место у СК в современной силовой иерархии?

— Это достаточно мощная структура, она фактически занимается всеми громкими политическими и экономическими делами. Мощнее по уровню следствия, думаю, нет. МВД, конечно, может поспорить за счет своей численности. Что касается ФСБ, то эта служба уступает [СКР]. Во-первых, их [сотрудников ФСБ] мало, во-вторых, у них колоссальный оперативный опыт, а следственный — минимальный. Это связано со спецификой работы: уголовных дел у ФСБ значительно меньше, и рука не так набита. Это как сравнить врача, который оперирует раз в месяц, с тем, кто делает по пять операций в день. Вот и вся разница.

— Сейчас в регионах начинаются назначения руководителей местных Следственных комитетов. Очень часто кадровые решения представляются не вполне ясными. По какому принципу принимается решение — кого и куда именно назначить. Существует ли какая-то единая модель, общая логика?

Эксперт сулит Свердловской области больше политических уголовных дел с уходом местного главы СК Валерия Задорина Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

— Единого подхода при назначении кадров в регионы нет. К каждому конкретному случаю подходят индивидуально, с учетом специфики территории, личности претендента. Учитываются, конечно, образование, опыт, компетенции возможного кандидата на пост. Но единой логики назначений нет. Так, в некоторых случаях важно не допустить конфликта руководителя [территориального управления СКР] с губернатором, с ФСБ, например. А иногда, наоборот, намеренно идут на то, чтобы был конфликт.

Ротация кадров представляется востребованной. Не секрет, что многие сейчас критикуют СКР, в некоторых делах видна какая-то заинтересованность. Для этого и нужна смена части руководящего состава. Причем я не говорю, что людей в обязательном порядке надо отправлять в отставку — их вполне можно переставить на другие должности. Но всем уже очевидно: нужные свежие кадры, свежая кровь.

— А какая сегодня повестка у руководителей региональных управлений СКР?

— Опять же у каждого своя повестка — она зависит от конкретного региона. Например, в Астрахани главное направление работы СКР, так или иначе, связано с добычей природных ресурсов, а в Тюмени — с газом и нефтью. Слышал, что главе СКР в Свердловской области якобы ставили в упрек то, что он не занимался «политическими» делами. Новый руководитель, вероятно, теперь будет ими заниматься — наверняка получит соответствующие установки, чтобы подобных упреков больше не было.