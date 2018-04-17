Самое подробное исследование: сколько заработали свердловские министры

17:11 17 апреля 2018 0

Супруги Зыряновы — самая богатая пара по итогам декларационной кампании-2017 в свердловском кабмине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов увеличил доход на 14,8 млн рублей, подтвердив статус самого богатого чиновника в областном правительстве. Однако его обошла жена главы МУГИСО Сергея Зырянова, которая сумела заработать более 58 миллионов рублей. Данные были опубликованы на официальном сайте правительства Свердловской области.

На фото — два самых богатых члена свердловского кабмина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководитель администрации губернатора и богатейший чиновник Свердловской области — Владимир Тунгусов — на двоих с супругой заработал почти 70 млн. Доход чиновника за 2017 год составил 37,8 млн рублей. Тем самым он увеличил результат 2016 года на 14,8 миллиона. Владимир Георгиевич по-прежнему владеет земельным участком в 2082 кв. м и жилой площадью (139 кв. м). В автопарке у него все те же два «Лексуса» LS 600Н. Его супруга увеличила годовой доход более чем на десять млн рублей (с 20,4 млн в 2016 до 31,8 млн), сохранив более двух тысяч квадратов земли и дом на 169,8 квадратных метра. В ее распоряжении также значится Lexus RX 350.

Как ранее сообщало «URA.RU», министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин в рейтинге доходов чиновников за 2017 год оказался на второй позиции после Владимира Тунгусова, показав доход в 7,9 млн (3,2 млн в 2016 г.).

При этом в прошлом году он владел автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, а в этом повысил класс до Toyota Land Cruiser 200.

Недвижимое имущество у Пересторонина осталось прежним: гараж (17,9 кв. м) и квартира (156,8 кв. м). Его супруга водит более презентабельное авто — Porsche Cayenne Diesel, однако с прошлого года ее доход уменьшился почти втрое — с 657 тысяч рублей до 279 тысяч рублей. Жена министра все так же владеет двумя земельными участками (1910 и 1770 кв. м), двумя квартирами (156 и 170 кв. м), жилым домом (310 кв. м), двумя гаражами, двумя нежилыми помещениями и автостоянкой.

Василий Козлов — бывший проректор УрФУ — в 2017 году еще работал в университете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новичок правительства, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов занял третье место в негласном рейтинге богатейших чиновников региона. Он имеет на двоих с супругой квартиру площадью 86,9 кв. м и машину BMW X5; еще одна квартира и два гаража оформлены на жену, которая за год заработала 0,12 рубля. Годовой доход Козлова составил 7 млн 377 тысяч 951 рубль. Судя по декларации, двое его несовершеннолетних детей не имеют недвижимости в собственности.

Директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов заработал 7,2 млн рублей (2,4 млн в 2016 году). В его собственности квартира (54,2 кв. м), а в пользовании — жилплощадь на 97,9 квадрата. Из декларации «исчезла» квартира в 62,5 кв. м, которая значилась в документе за 2016 год. Также глава Госжилстройнадзора указал в своей декларации автомобиль Lexus GX 460.

Сергей Зырянов и его супруга-рекордсменка Татьяна: цифр, сравнимых с ее доходами, нет ни у кого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще один заместитель главы региона и глава МУГИСО — Сергей Зырянов — отличился доходами своей супруги. В то время как сам чиновник заработал 4,6 млн (3,2 млн в 2016 г.), его жена стала богаче почти на 25 млн рублей (с 33,7 млн до 58,3 в 2017 г.). Ездит она также на Porsche Cayenne, владеет двумя земельными участками общей площадью около 0,3 Га, двумя жилыми домами (450 метров общей площади) и 1,5 квартиры (вторая половина жилья площадью в 115 кв. метров принадлежит самому главе мингосимущества).

Также в собственности Татьяны Зыряновой 10 нежилых помещений, их площадь — около 3000 квадратов. Вероятнее всего, это помещения екатеринбургского завода резинотехнических изделий (РТИ) — супругу министра называют одной из владелиц этого предприятия. Сам министр по управлению госимуществом также стал богаче — 4,6 млн рублей в 2017 году против 3,2 млн рублей в 2016-м. У него в декларации все те же шесть квартир, две из которых в Болгарии, и четыре гаража, один из которых также за границей.

Супруги Орловы обзавелись гаражом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более чем на полтора миллиона (с 3,2 до 4,8) увеличил заработок первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Перестановки в недвижимости коснулись только его гаража: помимо двух автоквартир на 17,2 и 43 метра чиновник приобрел еще один на 17,8 кв. метра. Земельный участок (1500 кв. м) и дом (240 кв. м) по-прежнему полностью принадлежат хозяину. Его супруга не сумела достигнуть результатов 2016 года и заработала 414 тысяч рублей вместо 793 тысяч. В ее собственности две квартиры (87,7 и 96 метров) и два автомобиля: Hyundai Creta и BMW X3. Супруга, как и свердловский министр промышленности, водит Toyota Land Cruiser 200.

Министр финансов и вице-губернатор Галина Кулаченко за 12 месяцев 2017 года заработала 4,5 млн рублей (2,7 млн в 2016 г.). В ее собственности квартира (119,8 кв. м) и доля в квартире площадью 133,6 кв. м. Плюс у чиновницы есть гараж, но машины так и не появилось. Доход ее супруга сократился на 736 тысяч рублей, составив 367 тысяч вместо 1,1 млн в прошлогоднем отчете. В то же время он является единоличным владельцем девяти объектов недвижимости: трех земельных участков общей площадью почти в 0,3 Га, трех домов (300, 500 и 60 кв. м), небольших бани (26 метров) и гаража (19,3 кв. м.). При этом его среднемесячный доход равен 30 тысячам 650 рублям. Он является владельцем Kia Rio и Audi Q3. Сама министр за руль не садится.

Павел Креков продолжает жить без личного авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Холостой вице-губернатор Павел Креков является собственником квартиры (104,3 кв. м) и пользуется еще двумя объектами: на 55 и 80,7 метров. Его доход по сравнению с 2016 годом вырос почти на два миллиона рублей (с 2,1 до 3,9 млн). Декларация отражает, что чиновник так и не стал автовладельцем.

Заместитель губернатора Евгения Куйвашева — Александр Высокинский — умножил доход в два раза. В 2016 году он декларировал 1,9 млн, а сейчас сумма приблизилась к 4,1 млн рублей. В собственности квартира (162,3 кв. м), гараж и два парковочных места. Для чего нужно столько парковки не ясно: в собственности у чиновника два года подряд значится один мотоцикл «Тула».

На члена правительства области и вице-губернатора Азата Салихова не записано ни недвижимости, ни машин. «В пользовании» — две квартиры в 55,4 и 140,9 кв. м. Доход за 2017 год составил 3,9 млн (2,4 млн в 2016 г.).

Еще один новичок правительства — министр экономики Александр Ковальчик — задекларировал 3,1 миллиона рублей. В его собственности нет недвижимости, но он пользуется квартирой в 136,8 метра, которая принадлежит его супруге. Она также владеет небольшой долей в «нежилом помещении» общей площадью 4162,9 кв. м и водит Volkswagen Golf и УАЗ.

Особенно выделяется их несовершеннолетний ребенок, который за 2017 год сумел заработать более двухсот тысяч рублей (201 371, 90 р.).

Ему принадлежит доля в квартире площадью 43 квадратных метра.

Министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов почти не увеличил свой доход. Чиновнику, как и в 2016 году, удалось заработать чуть более двух миллионов рублей (2 млн 57 тыс. сейчас против 2 млн 42 тыс). Его супруга, напротив, «недополучила» 157 тысяч рублей, заработав 919 тыс. руб. вместо 1 млн 76 тыс. в 2016 году. Графа «недвижимость» у министра сохранилась без изменений: земельный участок (0,2 Га) и совместная с супругой квартира (94,7 кв. м). У жены также земля (600 кв. м), жилой дом (47,1 кв. м) и личная квартира (50,6 кв. м) перешла из предыдущей декларации в новую. Кроме того, Биктуганов по-прежнему ездит на «Мерседесе» ML350 4 Matic.

Михаил Волков с переходом в свердловское правительство заработал в три раза меньше, чем в 2016 году, когда еще работал в УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава минстроя Михаил Волков, который по итогам 2016 года занимал вторую строчку после Владимира Тунгусова с результатом более шести миллионов, в 2017 году не сумел заработать так много. Его итог за 12 месяцев — 2 млн 89 тысяч рублей. Супруга же более чем в три раза увеличила доход. Она получила 805 тысяч рублей, хотя в 2016 году эта цифра была гораздо скромнее — 251 тысяча. В собственности также земельный участок (0,1 Га) и две квартиры (143,9 и 121 кв. м) в долевом владении. Основная недвижимость, как и в 2016 году, находится в собственности супруги. Это пять земельных участков от 432 до 698 кв. м, две квартиры (65,8 и 143,9), одна из которых — та, что побольше — в совместном пользовании с мужем, и два нежилых помещения (28,7 и 30,4 квадратов). В автопарке у министра по-прежнему Toyota Auris, а у жены — ВАЗ 21061 и Mazda CX-9.

Самой низкооплачиваемой чиновницей регионального правительства стала директор департамента молодежной политики Ольга Глацких. По сравнению с прошлым отчетным периодом она потеряла 2,7 млн рублей, заработав 1,5 миллиона вместо 4,2 млн. У нее в распоряжении два земельных участка (533 и 900 кв. м), квартира (116 кв. м) и гараж (28,3 кв. м). Автомобили остались прежними: Mercedes-Benz ML 350 и «Лада».

Пока злые языки прочат Злоказову отставку, он продолжает стабильно зарабатывать на посту министра соцполитики Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Доход министра социальной политики Андрея Злоказова, в отличие от его аппаратных позиций, можно считать почти стабильным. В 2017-м он заработал 2,2 млн рублей против 2,3 млн рублей в 2016-м. Чиновнику принадлежит 1,5 квартиры (полквартиры 48,4 кв. метра и 59,2 кв.м), а в пользовании находится жилье площадью 136,2 кв. метра (оно записано на его супругу). Супруга министра соцзащиты ездит на Cadillac GMT 166 SRX, имеет земельный участок (1890 кв. м) и полторы квартиры (136,2 кв. м и половина от 48,4 кв. м) с гаражом. Ее общий доход за 2017 год снизился до 16,8 млн рублей по сравнению с 17,4 млн рублей в 2016 году.

Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев слегка сдал в доходах, заработав 2,2 млн рублей в 2017 году против 2,4 млн в 2016-м. В объектах владения у него ничего особенно не поменялось — земельный участок (1242 кв.м), квартира (97,7 кв. м) и автомобиль Toyota Camry. Супруга Дегтярева никаким имуществом не владеет, но в доходах, напротив, прибавила — с 1,3 млн до 1,4 млн рублей.

Большую часть прошлого года министр Казакова проработала замминистра промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впервые о доходах отчиталась министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. Ее годовой заработок составил 2,2 млн рублей. В собственности находится половина квартиры в 49,8 кв. метра, а в пользовании квартира побольше — 152,9 квадрата. Чиновница передвигается на BMW шестой серии.

Чуть более чем на триста тысяч (с 2,4 до 2,7 млн) годовой заработок увеличил министр общественной безопасности, генерал Александр Кудрявцев. Его супруга фактически осталась при том же доходе, прибавив несколько десятков тысяч рублей — с 1 млн 119 тысяч в 2016 году до 1 млн 173 тысяч в прошлом. Во владении чиновника по-прежнему участок в 0,1 Га, дом (57,6 кв. метра) и гараж, в котором можно припарковать Toyota Highlander. Жена распоряжается двумя третями квартиры в 122 кв. м.

Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов «обеднел» на 3,6 миллиона, показав доход в 2,1 млн, в то время как в 2016 году итоговая цифра составляла 5,8 млн. С женой и детьми министр делит квартиру в 149,1 метра, единолично владея гаражом (16,4 кв. м). Супруга располагает 80,7 метрами в собственной жилплощади, а в ее автопарке Toyota RAV4 и Toyota Lexus RX 350 (у Кузнецова модель LX 750).

Рапопорт водит самую популярную среди министров машину — Toyota Land Cruiser Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главе областного спорта Леониду Рапопорту пришлось сократить ежемесячные расходы всего на пять тысяч рублей. Его годовой заработок упал с 2 млн 179 тысяч до 2 млн 117 тысяч. Супруга также отличилась завидным постоянством, заработав 512 тысяч против 507 тысяч в 2016 году. В собственности у министра спорта половина участка общей площадью 2403 кв. м, половина дома (36 метров) и «одна четвертая» часть квартиры (113,3 кв. м). Он водит Toyota Land Cruiser 150. Его супруга — Land Rover Discovery 3.

Министр энергетики Свердловской области Николай Смирнов за минувший год обеднел, он заработал 2 134 371 рубль. Для сравнения, в 2016-м его доход составил на несколько сот тысяч больше — 2 430 010 рублей. Его жена в 2016-м имела доход 17 490, 59 рубля, а в 2017-м вдвое больше — 38 533 рубля. Собственность у министра не изменилась, и по-прежнему Николай Борисович владеет квартирой 115,8 квадратных метра и гаражом 15 квадратных метров. У его жены так же остался земельный участок 1 571 квадратный метр с жилым домом площадью 171,1 квадратных метра и нежилое помещение площадью 12 квадратов. Чиновник ездит на все той же машине Mitsubishi Outlander.

Министр культуры Свердловской области (на фото) зарабатывает, как министр транспорта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заработал в 2017 году меньше — 2,2 млн рублей против 2,6 млн рублей в 2016-м. Чиновник в 2017 году купил себе еще одну квартиру. К площади в 104,4 кв. м добавилась еще одна (44,6 кв. м), которой он владеет пополам с женой. Старков купил себе еще один гараж. Раньше у него были гаражи площадью 17,7 и 18,8 квадратов, а в 2017-м добавился площадью 27,2 квадрата. Жена у Старкова своих доходов не имеет, но несовершеннолетний ребенок заработал за 2017 год один рубль 53 копейки.

Министр культуры Светлана Учайкина в 2017 году получила почти столько же, как и в 2016-м — 2 млн 184 тысячи тысячи рублей против 2 млн 125 тысяч в 2016 году. Доход ее супруга изменился на 84 тысячи — с 1 млн 243 тысяч до 1 млн 326 тысяч в 2017 году. В собственности у министра квартира (170,9 кв. м) и место в гаражном кооперативе, куда можно поставить Volkswagen Polo. Собственностью серьезно отличается ее муж, во владении которого, как и прежде, находится 90 Га земли (900254 кв. м.). Помимо этого у него также есть доля в том же большом (1493 кв. м) гараже и квартира (190,3 кв. м). Водит он Toyota Land Cruiser 120.

Новичок в правительстве Андрей Цветков — самый небогатый член кабмина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последний новичок правительства — министр здравоохранения Андрей Цветков — показал доход в 1,7 млн рублей. В его собственности земельный участок (422 кв. м), доля в квартире (55 кв. м) и доля в нежилом помещении (40,2 кв. м). На супругу оформлена квартира (64,9 метра) и автомобиль Subaru Forester. Сам Цветков водит Nissan X-Trail 2.0 SE.

Вице-губернатор Сергей Швиндт разбогател почти на два миллиона. Его доход в 2017 году составил четыре миллиона против 2 млн 172 тысяч в 2016-м. Супруга заработала 98 тысяч — на шесть тысяч больше, чем годом ранее. На заместителя губернатора записан гараж (18 метров) и автомобиль Volvo XC 70. Жена владеет двумя квартирами (71,3 и 126,7), в последней из которых проживает чиновник.